La Beca Jenkins–Del Toro 2027 abre una nueva oportunidad para jóvenes mexicanos apasionados por el cine que buscan desarrollar su talento y continuar su formación profesional fuera del país, con un apoyo de 60 mil dólares anuales para estudiar cinematografía en el extranjero.

La iniciativa es impulsada por la Fundación Mary Street Jenkins, Guillermo del Toro, el Patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y la Universidad de Guadalajara, con el objetivo de impulsar a las nuevas generaciones de creadores y brindarles acceso a una formación cinematográfica de excelencia.

La Beca Jenkins–Del Toro busca que el talento mexicano en el cine trascienda fronteras y encuentre nuevas herramientas para desarrollar su creatividad, perfeccionar su lenguaje cinematográfico y construir una trayectoria en la industria internacional.

¿Qué ofrece la Beca Jenkins–Del Toro 2027?

El apoyo económico consiste en una beca de 60 mil dólares anuales para cursar estudios de licenciatura o maestría en cualquier disciplina relacionada con la cinematografía en el extranjero.

Entre los gastos que contempla se encuentran:

Colegiatura.

Alojamiento y manutención.

Vuelos.

Seguro médico y de vida.

Recursos para materiales de estudio.

La convocatoria está dirigida a personas de nacionalidad mexicana que cuenten con una obra cinematográfica original, ya sea cortometraje o largometraje, de ficción, documental o animación.

Los trabajos deberán tener una duración mínima de cinco minutos para cortometrajes o de 45 minutos para largometrajes, y haber sido producidos entre 2024 y la fecha de publicación de la convocatoria.

¿Cómo participar en la convocatoria de cine 2027?

Los interesados en la convocatoria de cine 2027 deberán completar su registro y presentar su trabajo cinematográfico, además de un video de intención de máximo dos minutos en el que expliquen por qué desean obtener la beca.

La oportunidad está pensada para quienes buscan estudiar cinematografía en el extranjero y acceder a estudios cinematográficos en el extranjero, con una formación que les permita fortalecer su carrera en la industria.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 8 de enero de 2027, a las 23:59 horas, tiempo del centro de México. La inscripción es gratuita.

El proyecto ganador será reconocido durante la edición 42 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que se celebrará del 6 al 13 de marzo de 2027.

La iniciativa de la Fundación Mary Street Jenkins y Guillermo del Toro invita a los jóvenes cineastas mexicanos a compartir su trabajo y dar el siguiente paso en su trayectoria profesional.