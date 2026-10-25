Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, expresó su respaldo a Luiz Inácio Lula da Silva en el contexto de la segunda vuelta electoral de Brasil prevista para este domingo 25 de octubre de 2026.

A través de sus redes sociales, Hernández manifestó su solidaridad con el movimiento de izquierda brasileño y compartió un mensaje en apoyo al candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

Con el corazón a la izquierda y la esperanza de ver a nuestra América Latina unida, decimos fuerte: ¡Vamos, Lula!

Citlalli Hernández en X

El pronunciamiento se produce en medio de la contienda electoral brasileña, marcada por la polarización política y la atención sobre el resultado de la votación.

Citlalli Hernández respalda a Lula durante la segunda vuelta electoral en Brasil
Citlalli Hernández respalda a Lula durante la segunda vuelta electoral en Brasil (Citlalli Hernández en X)

Elecciones en Brasil: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, ante un escenario cerrado

Lula da Silva y su contrincante, Flávio Bolsonaro, cerraron sus actividades de campaña con movilizaciones en distintas ciudades de Brasil.

Lula encabezó una concentración en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, antes de viajar a São Paulo. Por su parte, Flávio Bolsonaro realizó una caravana en motocicleta por Belo Horizonte y concluyó sus actividades en Río de Janeiro.

La jornada previa a la votación también estuvo marcada por las encuestas de las firmas Quaest y Datafolha, a las que se atribuyen los siguientes porcentajes de intención de voto válido:

  • Flávio Bolsonaro: 51%
  • Lula da Silva: 49%

La diferencia reportada es de dos puntos porcentuales.

Lula da Silva formaliza su candidatura para buscar un cuarto mandato en Brasil
Lula da Silva busca un cuarto mandato en Brasil (Yazmín Betancourt)

Brasil elige presidente: ¿cuántas personas votan?

Cerca de 159 millones de brasileños acudirían a las urnas para elegir al próximo presidente, quien asumiría el cargo el 5 de enero de 2027.

Las elecciones en Brasil se desarrollan en un contexto de polarización entre el proyecto político de Lula da Silva y el movimiento bolsonarista, una división que ha marcado la política brasileña durante los últimos años.

Brasil utiliza urnas electrónicas para registrar los votos y cuenta con un sistema de cómputo electoral que permite difundir los resultados oficiales durante la jornada electoral, una vez que las autoridades correspondientes los procesan y publican.