Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, expresó su respaldo a Luiz Inácio Lula da Silva en el contexto de la segunda vuelta electoral de Brasil prevista para este domingo 25 de octubre de 2026.

A través de sus redes sociales, Hernández manifestó su solidaridad con el movimiento de izquierda brasileño y compartió un mensaje en apoyo al candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

Con el corazón a la izquierda y la esperanza de ver a nuestra América Latina unida, decimos fuerte: ¡Vamos, Lula! Citlalli Hernández en X

El pronunciamiento se produce en medio de la contienda electoral brasileña, marcada por la polarización política y la atención sobre el resultado de la votación.

Citlalli Hernández respalda a Lula durante la segunda vuelta electoral en Brasil (Citlalli Hernández en X)

Elecciones en Brasil: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, ante un escenario cerrado

Lula da Silva y su contrincante, Flávio Bolsonaro, cerraron sus actividades de campaña con movilizaciones en distintas ciudades de Brasil.

Lula encabezó una concentración en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, antes de viajar a São Paulo. Por su parte, Flávio Bolsonaro realizó una caravana en motocicleta por Belo Horizonte y concluyó sus actividades en Río de Janeiro.

La jornada previa a la votación también estuvo marcada por las encuestas de las firmas Quaest y Datafolha, a las que se atribuyen los siguientes porcentajes de intención de voto válido:

Flávio Bolsonaro: 51%

Lula da Silva: 49%

La diferencia reportada es de dos puntos porcentuales.

Lula da Silva busca un cuarto mandato en Brasil (Yazmín Betancourt)

Brasil elige presidente: ¿cuántas personas votan?

Cerca de 159 millones de brasileños acudirían a las urnas para elegir al próximo presidente, quien asumiría el cargo el 5 de enero de 2027.

Las elecciones en Brasil se desarrollan en un contexto de polarización entre el proyecto político de Lula da Silva y el movimiento bolsonarista, una división que ha marcado la política brasileña durante los últimos años.

Brasil utiliza urnas electrónicas para registrar los votos y cuenta con un sistema de cómputo electoral que permite difundir los resultados oficiales durante la jornada electoral, una vez que las autoridades correspondientes los procesan y publican.