Luiz Inácio Lula da Silva responde a Flávio Bolsonaro sobre el voto de los presos durante debate y él respondió: “Quiero el voto hasta de tu padre”.

El próximo 25 de octubre serán las elecciones presidenciales en Brasil y los aspirantes a la presidencia tuvieron un debate este domingo donde hubo cuestionamientos y hasta ofensas.

Lula revira a Flávio Bolsonaro en debate previo a las elecciones presidenciales

El debate entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaron terminaron en un enfrentamiento que con reproches, burlas y recuerdos sobre la familia Bolsonaro.

Uno de los momentos que destacó del debate fue cuando Flávio Bolsonaro cuestionó a Lula sobre por qué el 74% de los votantes de las prisiones lo eligieron.

Lula mencionó que a él le gustaría que el 100% de los prisioneros votaran por él, hasta el padre de Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, quien está en la cárcel por participar en un intento de golpe de estado.

🇧🇷 | AHORA: Flávio Bolsonaro: "¿Por qué el 60% de los presos votaron por ti???"



Lula: "¡Quiero el 100%, incluido tu padre!!!" pic.twitter.com/vvAesNwDwB — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 19, 2026

Quiero que el 100% de los presos voten por mí. Incluso tu padre Luiz Inácio Lula da Silva

Los señalamientos familiares siguieron en el debate presidencial, pues Lula recordó que el hermano de Flávio Bolsonaro está sentenciado a 4 años y 2 meses de prisión por el delito de coacción a la justicia.

Flávio Bolsonaro respondió que el hijo de Lula da Silva había sido señalado de presunto tráfico de influencias.

Esto dicen las encuestas rumbo a las elecciones presidenciales de Brasil

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil se realizará el 25 de octubre y diversas encuestas aseguran que Flávio Bolsonaro y Lula están empatados.

Durante la primera vuelta, Flávio Bolsonaro encabezó las votaciones, mientras que Lula ha señalado a Meta de no permitir de interferir en el proceso electoral y favorecer al candidato rival.

Lula y Flávio Bolsonaro protagonizaron insultos y señalamientos durante el debate, pues el actual presidente de Brasil llamó ‘miliciano’, mientras que Bolsonaro asegura que su rival es un “corrupto”.