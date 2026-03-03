Estados Unidos imputó a Jesús Omar Ibarra Félix, alias El Chuta, por narcotráfico, terrorismo y tráfico de armas.

Jesús Omar Ibarra Félix, líder de un grupo armado denominado Fuerzas Especiales de Chuta (FECH) que favorecía al Cártel de Sinaloa , permanece prófugo de la justicia.

¿Quién es Jesús Omar Ibarra Félix, líder de brazo armado del Cártel de Sinaloa?

Jesús Omar Ibarra Félix también conocido como “El Chuta” es residente de Los Mochis, México.

Jesús Omar Ibarra Félix, alias El Chuta (@narcoblogger / X )

Es acusado por terrorismo, drogas y posesión de armas de fuego, permanece prófugo y enfrentaría penas de prisión perpetua en caso de ser capturado y declarado culpable.

Jesús Omar Ibarra Félix es señalado como pieza clave en una red internacional de tráfico de drogas, operaciones armadas y apoyo material al terrorismo.

¿Cuántos años tiene Jesús Omar Ibarra Félix, líder de brazo armado del Cártel de Sinaloa?

Jesús Omar Ibarra Félix tiene 49 años de edad.

¿En qué ha trabajado Jesús Omar Ibarra Félix, líder de brazo armado del Cártel de Sinaloa?

Jesús Omar Ibarra Félix es señalado como el presunto líder de un grupo armado denominado Fuerzas Especiales de Chuta (FECH).

FECH habría sido responsable de participar en enfrentamientos armados y de garantizar la seguridad de los líderes del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con una acusación de Estados Unidos, Jesús Omar Ibarra Félix habría desempeñado desde 2016 hasta 2025 el rol de “jefe de plaza”.

Durante al menos una década habría coordinado operaciones de tráfico de drogas y armas en la zona de Ahome, México.

Documentos judiciales señalan que Jesús Omar Ibarra Félix suministró ametralladoras y colaboró en la importación de metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos entre 2016 y 2026.

Estados Unidos imputó a Jesús Omar Ibarra Félix, líder de brazo armado del Cártel de Sinaloa

Un gran jurado federal en Chicago imputó a Jesús Omar Ibarra Félix, presunto líder de brazo armado del Cártel de Sinaloa por los delitos de narcotráfico, terrorismo y tráfico de armas.

De acuerdo con la acusación, Jesús Omar Ibarra Félix lideraba un grupo armado denominado Fuerzas Especiales de Chuta (FECH).

El cual se encontraba involucrado en acciones violentas para favorecer a la facción encabezada por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera .

La investigación señala que FECH ofrecía protección armada a los hijos de Guzmán Loera, conocidos como Los Chapitos.

También se le acusa de suministrar ametralladoras y conspirar para traficar metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos entre 2016 y 2026 .

Jesús Omar Ibarra Félix no está detenido, pero ya hay una orden de arresto en su contra.