Nikos Christodoulides, presidente de Chipre, estará al frente del Consejo de la Unión Europea y entre los mayores desafíos para su administración está el apoyo a Ucrania.

El presidente Volodímir Zelensky ya habría contactado con Nikos Christodoulides para retomar la discusión sobre la entrada de Ucrania a la Unión Europea y garantizar su seguridad.

Pero ¿quién es Nikos Christodoulides? Te decimos todo lo que se sabe del presidente de Chipre que estará al frente del Consejo de la Unión Europea.

¿Quién es Nikos Christodoulides?

Nikos Christodoulides es un político, diplomático y académico chipriota que actualmente se desempeña como presidente de Chipre y liderará el Consejo de la Unión Europea.

¿Qué edad tiene Nikos Christodoulides?

Nikos Christodoulides tiene 52 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Nikos Christodoulides?

Dado que Nikos Christodoulides nació el 6 de diciembre de 1973, su signo zodiacal es Sagitario.

¿Nikos Christodoulides está casado?

De acuerdo con la información, Nikos Christodoulide está casado con Philippa Karsera

¿Nikos Christodoulides tiene hijos?

Nikos Christodoulides tiene cuatro hijas:

Ioanna Ekaterini Despina-Maria Phoebe

¿Qué estudió Nikos Christodoulides?

Nikos Christodoulides estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en el Queens College de la Ciudad Universitaria de Nueva York, posteriormente, realizó:

Maestría en Ciencias Políticas en New York University

Doctorado en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad de Atenas

¿Cuál es la trayectoria de Nikos Christodoulides?

Nikos Christodoulides inició su carrera en 1999 en el servicio diplomático de Chipre, en el que destacan:

Cónsul General en el Reino Unido

Miembro de la Misión Permanente de Chipre ante la UE

Portavoz de Chipre en el Consejo de la UE

Director de la Oficina Diplomática del presidente de Chipre

El ahora presidente de Chipre fue profesor universitario y es autor de varios libros. Comenzó su carrera política en el partido Democratic Rally (DISY), del cual fue expulsado tras decidir presentarse como candidato independiente.

Chipre, liderato por Nikos Christodoulides, estará al frente del Consejo de la Unión Europea durante enero–junio del 2026, periodo en el que tendrá que cumplir con algunos temas como:

Respaldo de Ucrania

Seguridad

Defensa de Europa

Volodímir Zelensky ya habría contactado a Nikos Christodoulides para hablar sobre el apoyo de la Unión Europea a Ucrania, que sería clave para garantizar la paz y seguridad en su país.