Este domingo 10 de mayo de 2026 despegó desde las Islas Canarias el primer avión con ciudadanos españoles evacuados del crucero MV Hondius, luego de activarse los protocolos de sanidad por la presencia de hantavirus a bordo de la embarcación.

El vuelo, con destino a la base aérea de Torrejón de Ardoz, España, se trasladó a 14 personas —13 pasajeros y un integrante de la tripulación—, quienes fueron los primeros en desembarcar tras los análisis médicos realizados en puerto.

Despega el avión con los 14 españoles rumbo al Hospital Gómez Ulla.



El operativo ha contado con procesos de desinfección y equipos de protección individual en cada fase del traslado.



Sanidad Exterior confirma que todos están asintomáticos. pic.twitter.com/aSYVFss4P6 — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 10, 2026

España activa operativo sanitario por hantavirus en el crucero MV Hondius

El traslado de evacuados por hantavirus desde el puerto de Granadilla hasta el Aeropuerto de Tenerife Sur, se llevó a cabo bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Autobuses de la Unidad Militar de Emergencias (UME) movilizaron a los evacuados directamente hacia la aeronave para evitar cualquier contacto externo.

Durante todo el trayecto terrestre hubo escolta de la Guardia Civil, con el objetivo de garantizar que el protocolo de “burbuja sanitaria” se mantuviera intacto.

Evacuados por hantavirus serán aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid

Tras aterrizar en Madrid, los pasajeros evacuados por brote de hantavirus no podrán regresar inmediatamente a sus hogares.

Las autoridades sanitarias confirmaron que el grupo será trasladado al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde deberán cumplir protocolos de aislamiento preventivo y vigilancia epidemiológica por hantavirus.

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, aseguró que la operación se desarrolla “bajo todas las medidas de seguridad necesarias” y destacó que, hasta el momento, todos los pasajeros permanecen asintomáticos.

Hantavirus (Arman Onal / Anadolu via AFP / Anadolu via AFP)

Australia y Países Bajos preparan nuevos vuelos de evacuación

La crisis sanitaria de hantavirus relacionada con el MV Hondius, continuará durante las próximas horas con nuevas operaciones internacionales de repatriación:

Lunes por la mañana: despegará el vuelo destinado a ciudadanos australianos

Lunes por la tarde: Países Bajos enviará un avión para recoger a los pasajeros restantes que no hayan sido reclamados por otros países

El hantavirus, una enfermedad viral asociada principalmente al contacto con roedores, mantiene en alerta a las autoridades marítimas y sanitarias internacionales.

Sin embargo, la rápida intervención de los servicios de salud y del Ministerio de Defensa español busca contener cualquier posible riesgo de propagación.