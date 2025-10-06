¿Quién es Sébastien Lecornu? El Primer Ministro de Francia dimitió a 24 horas de presentar a su gabinete, por lo que te damos detalles de él como:

Sébastien Lecornu renuncia como Primer Ministro de Francia a 24 horas de presentar su gabinete

¿Quién es Sébastien Lecornu?

Sébastien Lecornu es una figura dentro de la política francesa, quien ha tenido una trayectoria notable.

Se desempeñó como Primer Ministro de Francia, pero su renuncia se produjo tan solo 24 horas antes de la presentación de su gabinete.

Lecornu es originario de Eaubonne, Val-d’Oise, y se unió a la Unión por un Movimiento Popular (UMP) en 2002.

Sébastien Lecornu renuncia como Primer ministro de Francia (STEPHANE MAHE / POOL MAXPPP OUT / EFE / EPA / EFE)

¿Qué edad tiene Sébastien Lecornu?

Sébastien Lecornu nació el 11 de junio de 1986, por lo que actualmente, ahora el ex Primer Ministro de Francia tiene 39 años de edad.

¿Sébastien Lecornu tiene esposa?

Se sabe que Sébastien Lecornu está casado con Julie Lecornu, quien está dentro del círculo de la cultura y las artes de Francia.

Sébastien Lecornu y su esposa, Julie Lecornu (Especial)

¿Qué signo es Sébastien Lecornu?

Debido a que Sébastien Lecornu nació el 11 de junio, su signo zodiacal es Géminis, uno de los signos del zodiaco relacionados al elemento aire.

Las personas nacidas bajo el signo de Géminis como Sébastien Lecornu, abarcan del 21 de mayo al 20 de junio, y son conocidas por su dualidad y versatilidad.

Aunque, entre algunas de sus características están el ser comunicativos y sociables, inteligentes, curiosos, adaptables y flexibles.

También se sabe que los Géminis suelen ser inquietos y cambiantes, pero ingeniosos y divertidos.

Sébastien Lecornu renuncia como Primer ministro de Francia (ALAIN JOCARD / POOL MAXPPP OUT / EFE / EPA / EFE)

¿Sébastien Lecornu tiene hijos?

Se sabe que Sébastien Lecornu tiene un hijo que nació en 2024, pero se desconoce su nombre y género.

¿Qué estudió Sébastien Lecornu?

El ex Primer Ministro de Francia, Sébastien Lecornu, estudió en la Universidad Panthéon-Assas.

Sébastien Lecornu renuncia como Primer Ministro de Francia (Stephane Mahe/Pool via AP / AP)

¿En qué ha trabajado Sébastien Lecornu?

En 2005, Sébastien Lecornu se convirtió en asistente parlamentario de Franck Gilard, miembro de la Asamblea Nacional por el quinto distrito electoral de Eure.

En ese momento, él era el asistente parlamentario más joven en la Asamblea Nacional, y en 2008, se convirtió en asesor del Secretario de Estado para Asuntos Europeos, Bruno Le Maire.

A los 22 años, Sébastien Lecornu era el asesor más joven de un funcionario en el gobierno del primer ministro François Fillon.

También se sabe que es miembro de la reserva operativa de Gendarmería Nacional con el grado de teniente, y fue nombrado coronel como especialista de reserva en 2017.

Sin embargo, esto ocasionó su expulsión del Partido Republicano en octubre de 2017, junto con otros miembros del gobierno de su partido.

Luego se unió al partido La République y en 2018, Lecornu fue nombrado ministro de Cohesión Territorial y Relaciones con las Autoridades Locales por el presidente Emmanuel Macron.

El 20 de mayo de 2022, fue nombrado ministro de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Élisabeth Borne.

Sébastien Lecornu renuncia como Primer Ministro de Francia (Stephane Mahe/Pool via AP / AP)

Sébastien Lecornu renuncia como Primer Ministro de Francia a 24 horas de presentar su gabinete

El Primer Ministro de Francia, Sébastien Lecornu, renunció 24 horas después de haber presentado su gabinete y estando menos de un mes en el puesto.

Se reveló que Emmanuel Macron, presidente de Francia, aceptó la renuncia de Sébastien Lecornu como Primer Ministro.

Lecornu ofreció una declaración pública sobre su decisión bajo la declaración de que:

“No se puede ser primer ministro cuando no se dan las condiciones para gobernar” Sébastien Lecornu

También deploró los “apetitos partidistas” que han llevado a su dimisión y pidió “borrar ciertos egos”.

Cabe recordar que tras nombrar a su gabinete, fue altamente criticado por traer de vuelta al exministro de Finanzas Bruno Le Maire pero ahora en el ministerio de defensa.

Esto hace que Sébastien Lecornu se convierta en el tercer Primer Ministro de Francia en renunciar a su cargo en lo que va del año.