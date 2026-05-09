Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma evacuación del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en Tenerife, España.

Para ello se desplegó un operativo sanitario internacional que cumplirá reglamentos de salud pública para gestionar esta emergencia con dignidad y seguridad para los pasajeros y habitantes.

OMS confirma evacuación de crucero hacia Tenerife y asegura que “esto no es otra Covid-19”

En conferencia de prensa, Tedros Adhanom, director de la OMS, enfatizó que la situación del crucero con brote de hantavirus no representa una nueva pandemia similar al Covid-19.

Aunque reconoce que la cepa Andes detectada es grave y ha causado muertes, recalca que el riesgo para la salud pública sigue siendo bajo.

Tedros Adhanom reconoció que el brote de hantavirus puede despertar recuerdos dolorosos de la pandemia pasada en los habitantes de Tenerife.

Sin embargo, aseguró que existe un plan minucioso y detallado diseñado con las autoridades españolas para que no haya contacto entre los pasajeros y la población local.

Explicó que su presencia física en la isla busca dar confianza y apoyo directo a la comunidad, subrayó que “la mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad”.

La OMS calificó la decisión de España de acoger el barco como un “acto de solidaridad y deber moral”.

Tenerife fue elegida por cumplir con los criterios del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que obliga a identificar el puerto más cercano con la capacidad médica necesaria para garantizar la seguridad y dignidad de las personas a bordo.

La OMS confirmó que, hasta el momento, el balance es de 8 casos confirmados y 3 fallecidos.

Así será la evacuación del crucero afectado por un brote de hantavirus en Tenerife

El operativo de seguridad para el desembarco de los pasajeros del crucero MV Hondius en Tenerife ha sido calificado por las autoridades como un “operativo inédito” que involucra a 23 países en la coordinación de la evacuación.

El barco no atracará en los muelles convencionales para evitar cualquier contacto con la población local, permanecerá fondeado (anclado) frente a la costa sur de Tenerife.

El desembarco se realizará específicamente en el puerto industrial de Granadilla, una ubicación seleccionada por estar lejos de las zonas residenciales y contar con la infraestructura médica necesaria

Los pasajeros y la tripulación serán trasladados desde el crucero hasta tierra firme en lanchas o zodiacs, una vez en el muelle, abordarán autobuses o vehículos sellados y custodiados.

Los vehículos circularán por una ruta o corredor completamente acordonado y vigilado, dirigiéndose sin paradas directamente hacia la pista del aeropuerto para abordar sus vuelos de repatriación.

Tanto el personal del operativo como los pasajeros que bajen del barco contarán con equipos de protección completos (EPIs).

Los 14 españoles a bordo serán los primeros en ser evacuados y trasladados en un avión militar al Hospital Gómez Ulla en Madrid, donde deberán cumplir con una cuarentena obligatoria

Las autoridades locales mantienen una estricta vigilancia para evitar cualquier contacto físico entre los viajeros y los residentes de las Islas Canarias.

A bordo del buque ya se encuentran expertos de la OMS, del gobierno neerlandés y del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) realizando encuestas epidemiológicas.