Este 29 de septiembre de 2025 se difundió una declaración conjunta de los Ministros de Relaciones Exteriores de varios países que apoyan el acuerdo de paz de Donald Trump.

En la mencionada declaración, los ministros de los siguientes países reconocieron los “sinceros esfuerzos” de Donald Trump para poner fin a la guerra entre Palestina e Israel:

Pakistán

Qatar

Jordania

Emiratos Árabes Unidos

Indonesia

Turquía

Arabia Saudita

Egipto

De acuerdo con datos no oficiales, se estima que en Gaza han muerto más de 61 mil palestinos desde que iniciaron los ataques de Israel.

Bandera de Palestina sobre ruinas en la Franja de Gaza (Cortesía)

Ministros reconocen el acuerdo de paz de Donald Trump

Los Ministros de Relaciones Exteriores de los mencionados países mostraron su apoyo para reconstruir Gaza, así como evitar el desplazamiento de palestinos y la anexión de Cisjordania.

“Los ministros afirman su disposición a comprometerse positiva y constructivamente con Estados Unidos y las partes para finalizar el acuerdo, de manera que se garantice paz, seguridad y estabilidad”, apuntan.

En ese sentido, mencionaron estar de acuerdo en trabajar con Estados Unidos para:

Poner fin a la guerra en Palestina

Liberación de rehenes

Permitir ayuda humanitaria a Gaza

Retirada israelí total

Finalmente, los ministros reconocen que Gaza está completamente integrada con Cisjordania en un estado palestino en conformidad con el derecho internacional, como clave para lograr la estabilidad y la seguridad regionales.