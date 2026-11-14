Flávio Bolsonaro mantiene sus aspiraciones políticas y busca posicionarse como una de las principales figuras de la derecha brasileña rumbo a las próximas elecciones presidenciales de 2030.

Tras haber perdido los comicios el pasado octubre 2026, Flávio Bolsonaro publicó un video motivando a los seguidores de la derecha a mantenerse firmes, aclarando que volverá a buscar la Presidencia de Brasil.

“Manténganse firmes y fuertes. Estoy aquí con la cabeza en alto”. Flávio Bolsonaro, senador de Brasil

Flávio Bolsonaro mantiene sus aspiraciones de llegar a la Presidencia de Brasil antes de 2030

Flávio Bolsonaro pretende llegar al Palacio de Planalto antes de 2030, en un escenario marcado por la disputa política entre la derecha y los sectores de izquierda, encabezados por Lula da Silva.

Lula da Silva, presidente de Brasil (Eraldo Peres / AP Photo/Eraldo Peres)

La intención de Flávio representa un intento por mantener vigente el movimiento construido por su padre, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, pero que ahora enfrenta problemas judiciales.

Durante una transmisión en vivo desde Estados Unidos, Flávio Bolsonaro adelantó que estaría dispuesto a competir nuevamente por la Presidencia de Brasil, incluso si se convocan elecciones anticipadas.

“Si se realiza una elección antes de 2030, me postularé de nuevo para presidente”. Flávio Bolsonaro, senador de Brasil

Asimismo, el hijo de Jair Bolsonaro detalló que continuará coordinando a los legisladores de su partido y encabezando la oposición a distancia, luego de salir de Brasil ante el riesgo de ser detenido.

Cabe mencionar que Flávio Bolsonaro perdió las elecciones presidenciales del 25 de octubre de 2026 frente a Lula da Silva. El actual mandatario obtuvo 51.79% de los votos, frente al 48.21% alcanzado por el senador.