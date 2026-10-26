Luiz Inácio Lula da Silva fue declarado presidente electo de Brasil tras imponerse en la segunda vuelta electoral y asegurar un nuevo mandato al frente de la mayor economía de América Latina.

Con una ventaja cercana a los cuatro puntos porcentuales sobre el senador Flávio Bolsonaro, el líder del Partido de los Trabajadores consolidó una victoria respaldada por millones de votantes en una de las elecciones más competidas de los últimos años.

El resultado a favor de Lula da Silva marca el inicio de una nueva etapa política para Brasil y tendrá repercusiones en toda la región de Latinoamérica.

Brasil declara presidente electo a Lula tras ganar la segunda vuelta electoral

El Tribunal Superior Electoral de Brasil declaró presidente electo a Lula, quien ha ocupado tres veces la presidencia de este país (2003 – 2006, 2007 – 2010, 2023 – presente).

Lula obtuvo el 51,76% de los votos sobre Flávio Bolsonaro, quien obtuvo el 48,24% de los votos al cierre del cómputo oficial.

Lula estará al frente de Brasil por cuarta ocasión y diversas figuras políticas de Latinoamérica enviaron sus felicitaciones al presidente electo, quien está por cumplir 81 años de edad el 27 de octubre de 2026.

El triunfo de Lula desafía el avance de la derecha en Latinoamérica y desafió los pronósticos tras perder la primera vuelta electoral, donde Bolsonaro llevaba la delantera.

Lula es declarado presidente electo de Brasil (Especial )

Lula reacciona a su victoria y políticos latinoamericanos lo felicitan

Se espera que en las siguientes horas Lula se pronuncie tras ganar las elecciones presidenciales, pero surgió un video en redes sociales donde se ve festejando al presidente electo con gafas rojas.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la victoria de Lula y destacó que había ganado el pueblo brasileño: “Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil”.

Claudia Sheinbaum celebra la victoria de Lula (X/@Claudiashein)

La expresidenta Cristina Fernández y el expresidente Gustavo Petro también compartieron sus impresiones tras la victoria de Lula.

“Se ha detenido el fascismo en América Latina y en Brasil”, compartió Gustavo Petro en X y mencionó que los brasileños habían frenado un posible fraude.