Flávio Bolsonaro dio a conocer la razón detrás de su salida de Brasil tras perder las elecciones; asegura que desde Estados Unidos podrá mantener su voz y liderazgo.

No fue fácil salir de nuestro país para continuar, para por lo menos tener una voz activa, eso fue lo que pasó por mi cabeza. Flávio Bolsonaro, excandidato presidencial

El senador y candidato presidencial rompió el silencio en una transmisión de Instagram, la cual tenía con motivo realizar aclaraciones ante los “múltiples dichos”.

Agregó que su salida a Brasil fue planeada con conocimiento de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, con un pasaporte italiano, ya que el propio le fue decomisado.

Flávio Bolsonaro aclara su salida de Brasil y cómo tomó la decisión de dejar su país

Mediante un video, Flávio Bolsonaro aclaró que busca mantener una voz activa, razón por la que dejó Brasil, ya que sería víctima de una persecución que comenzó al día siguiente de las elecciones.

Flávio Bolsonaro añadió que no dejó Brasil, sino que salió por su país, ya que no habría querido someterse como habría ocurrido con su papá, a quien señala que se le acusa sin cometer ningún crimen.

La decisión de dejar Brasil la habría considerado poco después de que se dieron a conocer los resultados de las elecciones, las cuales aseguró que se llevaron a cabo fuera de la legislación.

Igualmente, Flávio Bolsonaro dio a conocer que reafirmó la decisión de salir de Brasil el pasado lunes 25 de octubre, después de que durante la visita a casa de su padre, llegó la Policía Federal a buscarlo y decomisarle sus pasaportes.

Carta de Flávio Bolsonaro (Michelle Rojas)

Flávio Bolsonaro no dejará de buscar la presidencia de Brasil, de ser posible antes de 2030

En el video, Flávio Bolsonaro también agradeció la confianza de quienes votaron por él para la presidencia de Brasil, a la cual no ha renunciado, ya que espera volver y luchar antes de 2030.

Flávio Bolsonaro agregó que con el apoyo de la gente tiene más fuerza para enfrentar que sea necesario y así salvar a Brasil y restablecer la democracia en su país.

Sin embargo, aseguró que los tiempos que siguen serán muy difíciles y continuará la lucha con voz activa, además de que confía en la voluntad de Dios.