El Starship de SpaceX, el cohete de Elon Musk, explotó este 21 de noviembre de 2026 luego de un fallido intento de captura del propulsor en la base Starbase que se ubica en Texas.

De acuerdo con los reportes, la nave despegó con éxito, pero la primera etapa no regresó a la torre de lanzamiento, incidente que provocó que el cohete explotara en el aire.

Los restos de la aeronave cayeron en el Golfo de México, luego de que la empresa abortara la maniobra de recuperación por causas que aún no se han especificado.

El Starship de SpaceX continúa en fase de pruebas experimentales, mientras la empresa revisa los datos del vuelo, y las autoridades no han reportado daños en el Golfo de México tras el incidente.

Strange, this simulated catch attempt looked totally fine. The engine rich burn only happened after a (hard?) shutoff. The decision to abort at that location must have been made way early. Also was this in Mexico or not? (We couldn't see very well) We're going back from Rocket Ranch to Hopper Hause right now. If anyone has more info, please let me know! — Robin (@xdNiBoR) November 14, 2026

Nota en desarrollo. En breve más información…