Jamaica vs México marcará el primer juego de un torneo oficial de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. El pronóstico es victoria del Tricolor.

Jamaica vs México: Pronóstico del partido del Tricolor

Jamaica 0-1 México es el pronóstico del partido de ida de los cuartos de final de la Nations League.

Pronóstico: Jamaica 0-1 México.

Jamaica vs México: Posibles alineaciones del partido amistoso del Tri

Estas son las posibles alineaciones del partido Jamaica vs México, como parte de los cuartos de final de ida de la Nations League.

Jamaica

Portero: Andre Blake

Defensas: Kyle Ming, Joel Latibeaudiere, Damion Lowe y Miguel Freckleton

Mediocampistas: Kevon Lambert, Karoy Anderson y Courtney Clarke

Delanteros: Kaheim Dixon, Renaldo Cephas y Javon East

México

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Rodrigo Huescas, Israel Reyes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Erik Lira, Obed Vargas y Gilberto Mora

Delanteros: Roberto Alvarado, Armando González y Julián Quiñones

Jamaica vs México: A qué hora y dónde ver el partido del Tricolor

Jamaica vs México se enfrentan en los cuartos de final de la Nations League con Rafael Márquez como entrenador del Tri. El juego es el sábado 14 de noviembre, 19 horas, por Canal 5, ViX, Canal 7 y Claro Sports.