Jamaica vs México marcará el primer juego de un torneo oficial de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. El pronóstico es victoria del Tricolor.
Jamaica vs México: Pronóstico del partido del Tricolor
Jamaica 0-1 México es el pronóstico del partido de ida de los cuartos de final de la Nations League.
Pronóstico: Jamaica 0-1 México.
Jamaica vs México: Posibles alineaciones del partido amistoso del Tri
Estas son las posibles alineaciones del partido Jamaica vs México, como parte de los cuartos de final de ida de la Nations League.
Jamaica
- Portero: Andre Blake
- Defensas: Kyle Ming, Joel Latibeaudiere, Damion Lowe y Miguel Freckleton
- Mediocampistas: Kevon Lambert, Karoy Anderson y Courtney Clarke
- Delanteros: Kaheim Dixon, Renaldo Cephas y Javon East
México
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Rodrigo Huescas, Israel Reyes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Erik Lira, Obed Vargas y Gilberto Mora
- Delanteros: Roberto Alvarado, Armando González y Julián Quiñones
Jamaica vs México: A qué hora y dónde ver el partido del Tricolor
Jamaica vs México se enfrentan en los cuartos de final de la Nations League con Rafael Márquez como entrenador del Tri. El juego es el sábado 14 de noviembre, 19 horas, por Canal 5, ViX, Canal 7 y Claro Sports.
- Partido: Jamaica vs México
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Nations League
- Fecha: Sábado 14 de octubre del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: National Stadium
- Transmisión: Canal 5, Amazon Prime, Video, Canal 7, ViX y Claro Sports