Flávio Bolsonaro habría abandonado Brasil tras las elecciones presidenciales y el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que le abrirá las puertas a él y su familia.

Estados Unidos autorizó visas para Flávio Bolsonaro y su familia, con lo que se confirmaría que el hijo mayor de Yahir Bolsonaro huyó de Brasil, luego de el Supremo Tribunal Federal le ordenara entregar su pasaporte.

El 27 de octubre trascendió que Flávio Bolsonaro había huido de Brasil hacia la frontera con Argentina, pero el país negó el arribo del político.

Estados Unidos abre sus puertas a Flávio Bolsonaro y su familia

Un alto cargo de la administración de Donald Trump, reveló a la agencia de información EFE, que el Departamento de Estados expedirá visas a Flávio Bolsonaro y su familia.

Flávio Bolsonaro y su familia podría ingresar a Estados Unidos a pesar de las posibles investigaciones judiciales en su contra en Brasil.

Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal, le había concedido a Flávio Bolsonaro 24 horas para entregar su pasaporte.

Flávio Bolsonaro (Instagram/@flaviobolsonaro)

El excandidato presidencial estaba presuntamente implicado en el blanqueo de dinero a través de apuestas digitales.

Flávio Bolsonaro no cumplió con la orden de las autoridades y se anuló su pasaporte brasileño. Sin embargo, también cuenta con un pasaporte italiano.

Tras perder la elecciones presidenciales, Flávio Bolsonaro aseguró que no huiría de Brasil y que sería un líder de oposición al gobierno de Lula da Silva.

Entregaré mis pasaportes y me defenderé de esta farsa, que es un claro intento de intimidarme Flávio Bolsonaro

¿Flávio Bolsonaro huyó de Brasil? Esto se sabe

El 27 de octubre trascendió en diversos medios de Brasil e internacionales, que Flávio Bolsonaro había huido de Brasil rumbo a Argentina.

El gobierno de Argentina negó que existan registros migratorios del ingreso de Flávio Bolsonaro o su familia a su país.

Los colaboradores de Flávio Bolsonaro habrían confirmado su salida de Brasil y se desconoce si ingresará a Estados Unidos con asilo político.