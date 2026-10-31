Marco Rubio negó que la Casa Blanca haya ayudado a Flávio Bolsonaro a salir de Brasil, tras perder las elecciones en las que resultó ganador el izquierdista Lula da Silva.

Ya disponía de un visado, y el presidente tomó la decisión de permitirle entrar en el país. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Desde una rueda de prensa en Atlanta, el secretario de Estado explicó que en realidad Flávio Bolsonaro ya contaba con un visado vigente para poder ingresar a Estados Unidos.

Sin ningún obstáculo legal de por medio, según comentó Marco Rubio, el presidente Donald Trump decidió permitir la entrada del hijo del exmandatario brasileño detenido, Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos en un avión privado (AFP)

The New York Times vinculó la salida de Flávio Bolsonaro con la Casa Blanca

El sábado 31 de octubre, el secretario Marco Rubio declaró que Estados Unidos no tuvo participación directa en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil tras su derrota frente a da Silva.

El gobierno de Estados Unidos no participó directamente. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

La aclaración se produjo después de que The New York Times publicara un artículo el 29 de octubre, en el que afirmaba que el senador derechista recibió ayuda de Trump y sus asesores para salir de Brasil.

Según el diario, Flávio Bolsonaro se encuentra en Florida con un estatus migratorio temporal otorgado, aunque probablemente obtendrá la residencia permanente más adelante.

Flávio Bolsonaro, senador de Brasil. (Eraldo Peres/AP / AP Photo/Eraldo Peres)

¿Qué se sabe del escape de Flávio Bolsonaro?

El lunes 26, después de perder en las elecciones, Flávio Bolsonaro recibió una orden judicial que le impedía salir del país y le obligaba a entregar su pasaporte, en el contexto de una investigación por lavado de dinero.

Él, su mujer y sus dos hijas atravesaron la frontera de Brasil a Argentina, embarcaron en un avión privado en Puerto Iguazú, hicieron escala en Ecuador y aterrizaron el miércoles en Miami, Estados Unidos.

El avión privado en el que viajaron los Bolsonaro fue coordinado por un funcionario de comunicaciones de la Casa Blanca, llamado Jason Miller, según informó el diario estadounidense.