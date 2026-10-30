El diario The New York Times reportó que Flávio Bolsonaro podría obtener la residencia permanente en Estados Unidos, debido a que contaría con el respaldo de Donald Trump.

Al respecto, el influyente medio de comunicación reportó que el excandidato a la presidencia de Brasil, ya estaría recibiendo apoyo de Trump, pues se afirma que cuenta con un “estatus temporal” migratorio.

Cabe destacar que Flávio Bolsonaro salió de Brasil el lunes 26 de octubre, luego de que fue notificado sobre la existencia de una orden judicial que le impedía abandonar el territorio nacional.

Flávio Bolsonaro, senador de Brasil. (Eraldo Peres/AP / AP Photo/Eraldo Peres)

Flávio Bolsonaro podría recibir residencia permanente en Estados Unidos

El domingo 25 de octubre se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, en las que Luiz Inácio Lula da Silva se llevó la victoria al obtener el 51.8% de los votos.

Ante ello, Flávio Bolsonaro anunció que impugnaría el resultado, sin embargo, un día después salió del país para llegar a Estados Unidos, donde se asegura que cuenta con el apoyo de Donald Trump.

El reporte del diario The New York Times señala que Flávio Bolsonaro se encuentra en Miami, donde por órdenes de Trump estaría recibiendo beneficios que le permitirían obtener la residencia permanente.

Asimismo, la información que cita a un funcionario anónimo establece que el plan del excandidato presidencial es solicitar en algún momento un estatus de residente permanente que Trump estaría dispuesto a darle.

Lo anterior debido a que la fuente citada por el diario, aseveró que ya se emitió una orden para que el trámite de la green card para Flávio Bolsonaro se procese rápido en cuanto se presente.

Flávio Bolsonaro huyó de Brasil tras perder ante Lula

La huida que Flávio Bolsonaro emprendió tras perder las elecciones presidenciales, se ejecutó luego de que la Corte Suprema de Brasil le ordenó entregar sus pasaportes y le prohibió abandonar el país.

La indicación judicial se emitió debido a que sobre el senador de oposición y excandidato presidencial existe una investigación en la que se le acusa de incurre en presunto lavado de dinero.

Ante ello, el legislador ultraderechista evadió la medida al utilizar un pasaporte italiano que le permitió cruzar la frontera terrestre hacia Argentina antes de abordar un vuelo hacia Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro huyó de Brasil (Yazmín Betancourt/SDPNoticias)

La Policía Federal ejecutó órdenes de cateo e incautación en inmuebles vinculados al político en Brasilia mientras la justicia brasileña cancelaba oficialmente sus documentos de viaje vigentes.

En tanto, las autoridades judiciales mantienen pendientes los requerimientos legales, mientras su defensa evalúa los recursos ante las acusaciones financieras en su contra.