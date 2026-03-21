La Policía de la Ciudad de México (CDMX) detuvo a Miguel Ángel “N”, alias “El Boludo”, presunto integrante del grupo delictivo Los Oaxacos, en calles de Lomas de la Era, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Reportes oficiales informaron que “El Boludo” fue detenido en posesión de varias dosis de droga y de una camioneta implicada con el abandono de un cuerpo en la colonia Las Torres, hallado el 2 de marzo de 2026.

“El Boludo” habría intentado sobornar a las autoridades para no ser detenido

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) elementos detuvieron a “El Boludo” en la colonia Lomas de la Era, cuando autoridades se percataron de que el detenido transportaba en una camioneta roja:

30 dosis de marihuana

20 dosis de cocaína

Se presume que Miguel Ángel sería colaborador directo de Olga Hernández Ortiz, alias “La Güera”, presunta lideresa de “Los Oaxacos”, para quien realizaba trabajos de distribución de droga en colonias de la alcaldía Álvaro Obregón.

Elementos informaron que, durante el traslado, “El Boludo” ofreció dinero a los policías para ser liberado, situación que fue rechazada e informada al Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Detienen en CDMX a “El Boludo”, integrante de Los Oaxacos (Especial)

“El Boludo” fue detenido en posesión de una camioneta relacionada al abandono de un cuerpo

La SSC mencionó que la camioneta en la que viajaba “El Boludo” está relacionada con el abandono del cuerpo de un joven de 18 años en la zona de barrancas denominada La Angostura, de la colonia Las Torres.

Aunque se desconoce cuál fue la participación de “El Boludo” en este crimen reportado a principios de marzo, se presume que estaría vinculado a “Los Oaxacos”, grupo delictivo dedicado a: