Documento publicados sobre la muerte de Jeffrey Epstein revela que el FBI habría borrado los videos de seguridad en la prisión donde murió.

Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda el 10 de agosto de 2019, mientras estaba recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.

El FBI habría borrado videos de la muerte de Jeffrey Epstein

Recientemente se publicaron documentos sobre la muerte de Jeffrey Epstein, donde se señala que solo había un disco duro del sistema de cámaras funcionando en la prisión donde se encontraba.

Debido a que el sistema de administración de señales de video y grabado falló, ninguna de las cámaras de la celda de Jeffrey Epstein habría registrado su muerte.

Dicho documento revela que el FBI borró el disco duro del sistema de cámaras de seguridad de la prisión y ahí se eliminó las grabaciones correspondientes a la hora de la muerte de Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein (House Oversight Democrats / AFP)

Se argumenta que las cámaras de la celda y otras partes ya estaban presentando fallas y cambiar el disco duro significaría que se borraría el material que mostraba la muerte del acusado.

Autoridades accedieron a que se cambiara el disco duro y por ende, se eliminó el video de la muerte de Epstein.

“El FBI fue quien sacó el DVR. También informó que se sabía que al reemplazar ambos disco duros, el sistema se borraría”, citan los documentos publicados sobre el caso.

Esto se sabe de la sospechosa muerte de Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein enfrentaba acusaciones de tráfico sexual y conspiración, pero se suicidó antes del juicio.

En documentos no clasificados sobre su muerte, se menciona que el magnate tenía signos visibles de lesiones en el cuello.

También se compartieron fotografías donde se ve a Jeffrey Epstein en una camilla, mientras trataban de reanimarlo, con fecha del 10 de agosto de 2019.

Jeffrey Epstein estaba bajo vigilancia porque había intentado suicidarse el 23 de julio de 2019 y aseguró que su compañero de celda lo quería matar.