La expareja de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, fue detenida la mañana de este jueves 2 de julio en la localidad de Bedford, New Hampshire, al noroeste de Estados Unidos. La mujer es investigada por su presunta implicación en el abuso de menores del caso del magnate.

Ghislaine Maxwell será presentada ante la corte de New Hampshire para conocer los cargos que enfrentará. La mujer de 58 años arrestada por el FBI, ha sido vinculada con la actividad de explotación a menores por la que Jeffrey Epstein fue detenido en julio de 2019.

De acuerdo con documentos presentados ante la corte de Nueva York, Ghislaine era la persona encargada de reclutar , arreglar y explotar a las jóvenes. La hija del magnate Robert Maxwell buscaba a menores de edad con dificultades financieras y les prometía ayuda para su educación.

Según versiones de las víctimas, la llamada “mejor amiga” de Epstein amenazaba a las jóvenes si intentaban denunciar los abusos y violaciones. Ghislaine les recordaba que podrían atravesar por serias dificultades de todo tipo si se atrevían a contar todo lo relacionado al magnate neoyorquino.