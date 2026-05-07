Un juez de Estados Unidos habría desclasificado una supuesta carta de Jeffrey Epstein, que correspondería a antes de su muerte, por lo que se consideraría nota de suicidio.
De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la nota habría sido hallada por su compañero de celda, poco antes de que Jeffrey Epstein fuera encontrado muerto en 2019.
Hasta el momento, se desconoce la veracidad de la nota y las autoridades no han comparado la letra con otros escritos de Jeffrey Epstein.
Jeffrey Epstein: revelan supuesta carta escrita antes de su muerte
El juez federal de Nueva York, Kenneth M. Karas, desclasificó una carta escrita presuntamente por Jeffrey Epstein antes de su muerte, que había permanecido bajo resguardo.
Se señala que la nota de suicidio fue encontrada por Nicholas Tartaglione, quien era un policía y su compañero de celda, y la habría hallado oculta en una novela gráfica.
Si bien la carta se atribuye a Jeffrey Epstein, la nota fue encontrada después de que el cuerpo del pederasta fuera retirado de la celda.
Esto había sido señalado por Nicholas Tartaglione en un podcast del 2025, aunque sin revelar lo escrito en la nota, presuntamente por Jeffrey Epstein antes de morir.
Sin embargo, sus abogados se aseguraron que no había sido escrita por Tartaglione, esto tras habérselas entregado para evitar sospechas de su origen.
¿Qué decía la supuesta carta de Jeffrey Epstein? Esto se lee en la nota de suicidio
Fue el diario The New York Times quien solicitó que dicha nota fuera desclasificada como parte de un litigio que busca acceder a los archivos relacionados con Jeffrey Epstein.
La nota comienza con los señalamientos en su contra, destacando que tras las investigaciones de meses, las autoridades no encontraron nada.
También sentencia que es un privilegio elegir cómo mueres, y añade que no vale la pena llorar porque no es divertido.
“Me investigaron durante meses — ¡NO ENCONTRARON NADA!
Es un placer poder elegir el momento para decir adiós.
¿Qué quieren que haga? ¡¿Echarme a llorar?!
¡SIN GRACIA — NO VALE LA PENA!”Supuesta carta de Jeffrey Epstein