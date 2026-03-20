El hombre que fue confundido con Jeffrey Epstein, se identifica como Palm Beach Pete.

Con el objetivo de frenar suposiciones y teorías conspirativas, Palm Beach Pete recurrió a redes sociales para hacer la respectiva aclaración.

¿Quién es Palm Beach Pete?

Palm Beach Pete es el nombre de usuario que creó un hombre que se identificó únicamente como “Pete” para asegurar que no es Jeffrey Epstein.

Palm Beach Pete (Palm Beach Pete / X)

¿Qué edad tiene Palm Beach Pete?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Palm Beach Pete y, por tanto, su edad.

¿Quién es su esposa Palm Beach Pete?

El estado civil de Palm Beach Pete es desconocido.

¿Cuántos hijos tiene Palm Beach Pete?

No hay información personal sobre el cibernauta Palm Beach Pete, por lo que se desconoce esta información.

¿Qué estudió Palm Beach Pete?

Se desconoce el grado de estudios de Palm Beach Pete.

¿En qué ha trabajado Palm Beach Pete?

Palm Beach Pete creó una cuenta en la red social X con este pseudónimo. El hombre dice llamarse “Pete” y ser residente del condado de Palm Beach, en Florida.

Aunque se unió a X, antes llamada Twitter, en 2022, “Pete” aprovechó la fama que le otorgó su parecido con Jeffrey Epstein para verificar su cuenta.

A través de ella comparte su cuenta de TikTok, donde comparte el video que causó tremenda confusión.

Confunden a Palm Beach Pete con Jeffrey Epstein

Palm Beach Pete fue confundido con Jeffrey Epstein cuando manejaba por calles de Florida a bordo de su carro descapotable.

Un grupo de hombres intentaron atraer su atención gritándole “Jeffrey Epstein”, el momento fue grabado por una persona que decidió compartir el video en redes sociales.

Para su buena o mala fortuna, el video se volvió viral, de esta manera el hombre se enteró de que su rostro alcanzó la fama.

Razón por la que vía X, “Pete” retomó sus redes sociales, espacio donde compartió un video aclarando que no es el depredador sexual.

“Hola, soy Pete de Palm Beach y solo quería agradecerles a todos por el apoyo y las buenas vibras... No soy Jeffrey Epstein” Pete