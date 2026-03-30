Sony Pictures prepara una miniserie sobre el caso de Jeffrey Epstein, centrada en los sobrevivientes y basada en el libro Perversión de la justicia: La historia de Jeffrey Epstein de la periodista Julie K. Brown.

La producción contará con Laura Dern en el papel de Brown y tendrá como productores ejecutivos a la propia autora y al director Adam McKay.

El proyecto busca retratar cómo se destapó el polémico caso de trata de personas y los crímenes cometidos, aunque aún no tiene título ni fecha de estreno.

Jeffrey Epstein, foto del registro de agresores sexuales. (AP)

Miniserie de Jeffrey Epstein centrada en sobrevivientes estará protagonizada por Laura Dern

La actriz ganadora del Oscar, Laura Dern, será quien protagonice la miniserie de Jeffrey Epstein centrada en los sobrevivientes, con el papel de la periodista Julie K. Brown.

Sony Pictures adelantó que la sinopsis de la miniserie de Jeffrey Epstein centrada en los sobrevivientes, será “el relato de una periodista de investigación que expone el acuerdo secreto de culpabilidad entre Epstein y fiscales federales”.

Entre los detalles técnicos de la miniserie de Jeffrey Epstein centrada en los sobrevivientes, la propia Julie K. Brown será productora ejecutiva junto al conocido director Adam McKay; mientras que el guión estará a cargo de Sharon Hoffman.

Por ahora la miniserie de Jeffrey Epstein centrada en sobrevivientes no tiene título oficial, así como fecha de estreno.

Laura Dern (Especial )

Miniserie de Jeffrey Epstein centrada en sobrevivientes, el reportaje que identificó a 80 víctimas

La miniserie de Jeffrey Epstein centrada en los sobrevivientes, volverá a poner en la mira el polémico caso, pues este reportaje significó el destape que identificó a 80 víctimas.

Víctimas a las que Julie K. Brow persuadidos para dar su testimonio, clave para que fueran arrestados Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell y se reactivará el caso de trata de personas.

Asimismo, esta investigación, no solo logró la captura de Jeffrey Epstein, sino también puso en evidencia a cientos de celebridades y personajes de la política, así como las fallas en el sistema de justicia en Estados Unidos.