En Florida un hombre fue confundido con Jeffrey Epstein, quien murió el 10 de agosto de 2019 mientras se encontraba en prisión.

Debido a la ola de especulaciones y teorías conspirativas que se generaron tras el video que se viralizó en redes sociales, el propio desmintió ser el depredador sexual Jeffrey Epstein.

Mediante la red social X, el propio se identificó como Pete, así como dijo ser originario de Palm Beach.

“Hola, soy Pete de Palm Beach y solo quería agradecerles a todos por el apoyo y las buenas vibras... No soy Jeffrey Epstein” Pete. Hombre confundido con Jeffrey Epstein

Asimismo, dijo haberse percatado de la confusión porque el hecho se viralizó al punto que comenzaron a llegarle un sinfín de mensajes.

Por ello, agradeció la atención, las buenas vibras e ignoró comentarios malintencionados.

Hello this Palm Beach Pete just wanted to thank everybody for the support and good vibes… I’m not Jeffrey Epstein pic.twitter.com/0sRXvSSAW1 — Palm Beach Pete (@not_jeffepstein) March 20, 2026

Confunden a hombre con Jeffrey Epstein

En la sección “Cosas que pasan...” tenemos el caso de un hombre que fue confundido con Jeffrey Epstein cuando circulada a bordo de su auto descapotable por el Sur de Florida.

Quien lo grabó, junto un grupo de personas, comenzaron a gritarle “Jeffrey Epstein”, pero el sujeto en cuestión, que hasta el día de ayer ignoraba el gran parecido, se siguió de largo.

Su video pronto llegó a Internet y como si fuera pólvora comenzó a circular en distintas redes sociales, lo que generó confusión y dio paso a teorías conspirativas.

“Un tipo me graba al azar mientras conducía por la I-95, sin que yo lo supiera. Y de repente, me convertí en una sensación viral. No soy Jeffrey Epstein. ¡Soy Palm Beach Pete!“, explica. Pete. Hombre confundido con Jeffrey Epstein

Con la finalidad de evitar malos comentarios, incluso problemas con la justicia de Estados Unidos y locales, el propio decidió hacerle frente a la situación.

Por lo que Jeffrey Epstein no está vivo, murió, se suicidó en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, donde se encontraba a la espera de un juicio por tráfico sexual de menores.