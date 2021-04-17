Jeffrey Epstein se habría asfixiado luego de haberse colgado de la litera que se encontraba en la celda donde aguardaba juicio por múltiples acusaciones de abuso de menores, reveló el diario New York Post.

De acuerdo a fuentes citadas por el tabloide, Epstein, que medía más de 1.80 de estatura, se habría suicidado amarrando una sábana de la parte superior de la litera que se encontraba en su celda, procediendo posteriormente a arrodillarse y asfixiarse con la horca improvisada en el cuello.

Esta revelación abriría las puertas a otra serie de investigaciones, ya que de acuerdo a las reglas de la cárcel federal en donde se encontraba preso, ubicada en Manhattan, guardias tenían que revisar el estado del fallecido cada media hora.

La fuente citada por el diario, señaló que Epstein no había sido monitoreado durante varias horas, antes de que finalmente se le encontrara al borde de la muerte.

El FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos investigan ya las circunstancias de la muerte, misma que habría sido producto de varias irregularidades en la prisión.

No se trata de la primera situación extraña en relación a la muerte del asesor financiero que en su momento de máxima influencia estuvo vinculado a personajes de la élite mundial como Bill Clinton, Donald Trump y el Príncipe Andrés de Inglaterra.

Muerte de Epstein fue adelantada en el portal 4chan una hora antes de anuncio oficial

Por ejemplo, el fallecimiento del millonario acusado de abuso de menores, fue adelantado casi una hora antes del anuncio oficial, en el portal 4chan.

“No me pregunten como lo se, pero Epstein murió hace una hora, se ahorcó”, señalaba el mensaje, que ahondó en detalles supuestamente todavía privados, de las circunstancias de la muerte.

El origen de esta filtración de momento es un misterio, pero se suma a las múltiples irregularidades que han rodeado a la muerte del millonario.