El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, lanzó una advertencia a Texas luego de que en la ciudad de Houston se anunció que se va a limitar la cooperación con ICE.

Instamos al gobernador electo Hinojosa y a otros líderes de todo el estado a que sigan cooperando con nosotros. Markwayne Mullin. Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Fue por medio de un mensaje que compartió en X que el secretario pidió a las autoridades y liderazgo locales reconsiderar la decisión y continuar con el trabajo coordinado en materia migratoria.

En dicha publicación y para defender su postura, Markwayne Mullin criminalizó a los migrantes que ingresan a Estados Unidos de forma irregular, pues los culpó de incurrir en diversas actividades ilegales de alto impacto.

Secretario de Seguridad de Estados Unidos lanza advertencia a Texas por ruptura con ICE

El 6 de noviembre, la ciudad de Houston, Texas anunció que limitaría la cooperación entre su policía local y ICE, al ordenar que ya no se contacte al organismo en controles de tráfico rutinarios u otras infracciones menores.

Sin embargo, la nueva disposición que se firmó tan solo 3 días después de las elecciones intermedias en las que el partido Republicano sufrió una dura derrota, ya generó una dura reacción a nivel federal.

El secretario de Seguridad de Estados Unidos, Markwayne Mullin, lanzó una advertencia para toda Texas en la que emplazó a seguir con el trabajo coordinado en temas de migración.

Instamos al gobernador electo Hinojosa y a otros líderes de todo el estado a que sigan cooperando con nosotros. Si no lo hacen, la delincuencia y la violencia de los inmigrantes ilegales asolarán el Estado de la Estrella Solitaria. Markwayne Mullin. Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos

En su mensaje, Markwayne Mullin hizo un llamado a la gobernadora electa, la demócrata Gina Hinojosa, a mantener la cooperación que se estableció durante los últimos años en el estado.

De lo contrario, indicó que los ciudadanos inocentes de Texas corren el riesgo de sumirse en la delincuencia y violencia que, afirmó, traen consigo los migrantes que ingresan al país de manera irregular.

Markwayne Mullin advierte a Texas por ruptura con ICE (@SecMullinDHS)

Markwayne Mullin criminaliza a migrantes

Al llamar a las autoridades y liderazgos de Texas a mantener la cooperación con el ICE, Markwayne Mullin lanzó un mensaje con el que criminalizó a los migrantes.

En el tuit sostuvo que entre los migrantes que han sido detenidos de forma reciente en Estados Unidos, se han identificado a criminales de alto impacto.

Entre los inmigrantes ilegales detenidos recientemente en Texas hay asesinos, traficantes de menores con fines sexuales, terroristas, miembros de pandillas, agresores sexuales y narcotraficantes. Markwayne Mullin. Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Incluso, el secretario de Seguridad sentencio que datos oficiales indican que es necesaria la cooperación porque “7 de las 10 ciudades más seguras de Estados Unidos” trabajan de forma coordinada con ICE.