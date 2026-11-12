El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) registró 483 mil 200 deportaciones durante el año fiscal 2026, la cifra más alta de su historia anual.

El resultado superó el récord anterior, correspondiente al año fiscal 2025, cuando la agencia expulsó a 442 mil 640 personas, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.

Además, ICE reportó 475 mil detenciones por violaciones migratorias, mientras el gobierno de Donald Trump presentó los resultados como parte de su estrategia de control fronterizo nacional.

¿Qué cifras alcanzó ICE durante el año fiscal 2026?

El periodo contabilizado comprende del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026. Los datos fueron difundidos por el DHS este martes.

De acuerdo con el organismo, las deportaciones del último ejercicio fiscal fueron prácticamente equivalentes a las realizadas durante los años 2022, 2023 y 2024 juntos.

Agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Operativos. (Especial)

En esos 3 años, correspondientes a la administración de Joe Biden, ICE registró aproximadamente 486 mil expulsiones, según la comparación presentada por las autoridades federales.

Las detenciones de ICE también marcaron un máximo histórico, con 475 mil arrestos por presuntas infracciones migratorias, de acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Seguridad Nacional.

Septiembre de 2026 fue otro mes destacado: la agencia detuvo a más de 48 mil personas y deportó a otras 44 mil, informó el DHS.

El volumen de arrestos de septiembre representó un aumento superior al 300% frente al promedio registrado durante ese mismo mes en el gobierno de Biden.

Desde el inicio de la actual administración, las cifras acumuladas superan 1.2 millones de deportaciones y 1.25 millones de detenciones, según los datos gubernamentales difundidos.