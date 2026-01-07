Bruce Fein, experto en derecho constitucional y crítico de Donald Trump, se sumó a la defensa legal de Nicolás Maduro, quien enfrenta juicio en Nueva York por tráfico de drogas y narcoterrorismo.

De esta forma, el abogado Bruce Fein estaría trabajando junto a Barry Pollack, conocido por haber representado a Julian Assange y que el lunes 5 de enero estuvo presente en la primera audiencia de Maduro.

Abogado Bruce Fein pide unirse al equipo legal de Nicolás Maduro (Michelle Rojas)

¿Quién es Bruce Fein?

Bruce Fein es un abogado estadounidense especializado en derecho constitucional e internacional, quien se sumó al equipo legal de Nicolás Maduro tres días después de su arresto en Caracas.

A lo largo de su carrera, se ha caracterizado por la defensa estricta de la Constitución de Estados Unidos y por mantener posturas críticas frente a mandatarios por el uso excesivo del poder presidencial.

Durante la administración del presidente Ronald Reagan, Bruce Fein ocupó cargos clave en el Departamento de Justicia, donde se desempeñó como abogado general adjunto y trabajó en la Oficina de Asesoría Legal

De profundas convicciones anti intervencionistas, el ahora abogado de Nicolás Maduro es egresado de la Universidad de Harvard, donde cursó estudios destacados de licenciatura y derecho.

¿Cuántos años tiene Bruce Fein?

Bruce Fein nació el 12 de marzo de 1947, por lo que tiene 78 años hasta la publicación de esta nota.

¿Quién es la esposa de Bruce Fein?

Bruce Fein se casó con Mattie Lolavar el 15 de mayo de 2004, pero se divorciaron en junio de 2013.

Bruce Fein (Especial)

¿Quiénes son los hijos de Bruce Fein?

Bruce Fein tiene dos hijos varones adultos, cuyos nombres no han sido difundidos.

Se sabe que también tuvo una hija que murió cuando era joven a causa de un padecimiento.

¿Qué estudió Bruce Fein?

Bruce Fein estudió Derecho en la Facultad de Derecho de Harvard, graduándose con honores en 1972.

¿En qué ha trabajado Bruce Fein?

Bruce Fein se desempeña como abogado constitucionalista, respaldado por una amplia experiencia en cargos durante la administración del presidente Ronald Reagan, tales como:

Procurador General Adjunto (Associate Deputy Attorney General) entre 1981 y 1982

Asesor General de la Comisión Federal de Comunicaciones

Director de Investigación para el Comité Conjunto del Congreso sobre Ventas Encubiertas de Armas a Irán

Su amplia carrera política lo llevó a fundar en 2007 la American Freedom Agenda junto con Bob Barr, David Keene y Richard Viguerie, creada para defender las libertades civiles, la Constitución y el Estado de derecho,

Su experiencia también incluye puestos académicos y numerosos artículos sobre cuestiones constitucionales para:

The Washington Times

Slate.com

The New York Times

The Huffington Post

Legal Times

Bruce Fein (Especial)

Nicolás Maduro suma a Bruce Fein, abogado estadounidense de alto perfil, a su defensa

Nicolás Maduro, capturado por autoridades de Estados Unidos, incorporó al abogado estadounidense Bruce Fein a su equipo de defensa legal por los cargos de narcoterrorismo.

La participación de Bruce Fein será clave en el proceso contra Nicolás Maduro, pues se trata de reconocido abogado critico de Donald Trump y experto en derecho constitucional e internacional.

Bruce Fein es recordado principalmente por haber sido el fiscal general adjunto durante la administración del republicano Ronald Reagan, además de criticar fervientemente los gobiernos de:

George W. Bush

Bill Clinton

Barack Obama