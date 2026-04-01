Mónica García, ministra de Sanidad de España, encaró a Donald Trump por su intervención en el caso de eutanasia de Noelia Castillo.

“Que deje de alimentar la agenda ultra internacional metiendo sus narices en cualquier sitio” Noelia Castillo

Esto luego de que The New York Post publicó que la administración de Donald Trump había solicitado una investigación sobre cómo se gestionó la eutanasia de Noelia Castillo y las decisiones que permitieron llevar a cabo el procedimiento.

España le pide a Donald Trump abstenerse de intervenir en caso Noelia Castillo

El Gobierno de España negó haber recibido alguna comunicación oficial por parte de Estados Unidos sobre una investigación en torno a la eutanasia de Noelia Castillo.

A través de su cuenta de X, Mónica García cuestionó a Donald Trump y destacó que debería abstenerse de intervenir en asuntos ajenos.

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, responde a Donald Trump (@Monica_Garcia_G / X )

Mónica García criticó a Donald Trump por respaldar acciones que, según afirma, implican vulneraciones de derechos humanos en regiones como Gaza e Irán.

Asimismo, puntualizó que el mandatario estadounidense debería dejar de promover una agenda ultraconservadora a nivel internacional.

Mónica García consideró que Estados Unidos no podría opinar sobre derechos humanos cuando cada año mueren miles de personas sin seguro médico.

“En Estados Unidos mueren cada año miles de personas sin seguro médico, mientras Trump apoya y ejecuta vulneraciones de derechos humanos entre Gaza e Irán” Noelia Castillo

Mónica García asegura que marco legal de España defiende y cuida los derechos de todas las personas

En su publicación, Mónica García defendió que en España se cuenta con un sistema sanitario sólido para las personas.

“España es un país serio, con un sistema sanitario sólido y un marco de derechos que protege y cuida a todas las personas” Noelia Castillo

Mónica García destacó que el marco legal de España defiende y cuida los derechos de todas las personas, incluidas aquellas que piden ayuda para morir dignamente.

Aseguró que los casos de eutanasia son evaluados por comités clínicos y avalados por los tribunales.

“También a las que deciden pedir ayuda para morir dignamente en contextos regulados por ley, evaluados por comités clínicos y avalados por los tribunales” Noelia Castillo

Noelia Castillo solicitó formalmente la eutanasia en abril del 2024 bajo argumentos de dolor crónico y severo.

Aunque su petición fue aprobada en julio del mismo año, su padre no estaba de acuerdo, lo que provocó una batalla legal.

Tras obtener la aprobación de diversas instancias jurídicas, Noelia Castillo recibió la eutanasia el 26 de marzo en un hospital español.