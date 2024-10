El reconocido cantante Rudy Márquez murió a los 81 años de edad el pasado miércoles 9 de octubre en la ciudad de Medellín, Colombia.

La muerte del cantante venezolano Rudy Márquez impactó a todos sus seguidores y es que tenía varios proyectos y planes en puerta.

Sin embargo, en los últimos días Rudy Márquez se habría enfrentado a una enfermedad, por lo que habría tomado una difícil decisión.

Y es que se dio a conocer que Rudy Márquez habría pedido la eutanasia tras ser diagnosticado con una terrible enfermedad.

Rudy Márquez incluso había planeado la manera de despedirse de sus fans y agradecerle por todo el cariño que le habían mostrado a lo largo de su carrera.

El mundo de la música se encuentra de luto luego de que se confirmó la muerte de Rodolfo Márquez Van Stenis, mejor conocido como Rudy Márquez, a los 81 años de edad.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram se dio a conocer que Rudy Márquez murió tras enfrentar una dura batalla en contra de una terrible enfermedad.

Y es que Rudy Márquez fue diagnosticado con cáncer, sin embargo siempre estuvo rodeado de su familia y seres queridos.

El hermano mayor del artista, Juan Márquez, habría revelado que padecía “cáncer de páncreas”.

Rudy Márquez se encontraba hospitalizado en la Clínica Las Américas, donde perdió la vida.

En el comunicado se pide a las personas respetar la privacidad de la familia que se encuentra atravesando un difícil momento.

Además se asegura que el legado de Rudy Márquez seguirá presente en la vida de las personas.

Se dio a conocer que Rudy Márquez solicitó la eutanasia luego de que le habrían confirmado que tenía cáncer.

Santiago David Bedoya -Community Manager de Rudy Márquez- compartió que la muerte del cantante los tomó por sorpresa.

En una entrevista con Noticias Globovisión, Santiago David Bedoya compartió que Rudy Márquez tenía varios proyectos.

“Estamos muy consternados, muy tristes, para nosotros es una noticia que se puede decir que es de ipso facto, no esperábamos, o sea, había muchos planes, proyectos”

Santiago David Bedoya relató que Rudy Márquez se puso mal y todo se dio muy rápido, pues en realidad pasaron ocho días desde que se agravó la salud del cantante.

Rudy Márquez empezó a sentirse mal por síntomas relacionados con una gastritis, pero jamás pensaron que sería cáncer.

“La primer sintomatología fue como un tipo gastritis, cólico, pero no marcaba ninguna situación relacionada a un cáncer. Luego sucede que se coloca amarillo, pues nos preocupamos bastante, pero nada era un aviso a una situación. No creemos”

Tres días después les habían dado a conocer que era “un cáncer terminal”.

“Sí, por causas naturales, diagnóstico: un tumor que comprometió el páncreas y termina acabando con su vida. No es un cáncer que estaba avisado con un mes de anticipación ni nada, sino que literalmente en unos seis días”

Santiago David Bedoya reveló que desde que le dieron el diagnostico a Rudy Márquez, él ya presentía su muerte.

Por lo que Rudy Márquez quiso grabar su despedida, por lo que dedicó unas emotivas palabras a su público.

“Llegó el momento en el que debo despedirme de ustedes. Quisiera decir a todos, a la humanidad, que he amado tanto y he sido tan amado, que la felicidad que me embarga es simple y llanamente enorme”

Rudy Márquez