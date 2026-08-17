Como parte de una ofensiva migratoria y de seguridad nacional, Estados Unidos ha revocado 75 mil visas a ciudadanos extranjeros este 2026.

Un poco menos que en 2025, año en que el Departamento de Estado canceló más de 100 mil visas, según con cifras dadas a conocer en Grupo Fórmula durante el espacio de Ciro Gómez Leyva.

El total de la suma cuadruplica el ritmo de la gestión anterior, encabezada por Joe Biden.

Aunque los registros de visas son confidenciales según la legislación de Estados Unidos, entre las naciones afectadas se encuentran:

Brasil,

Colombia,

Cuba,

Haití,

Nicaragua y

Venezuela

Donald Trump continúan endurecimiento de las políticas de visado

Previo a iniciar funciones en su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, Donald Trump -de 80 años- prometió endurecer las políticas de visado, lo que ha estado haciendo en los últimos meses.

En enero de 2026, mediante el Departamento de Estado suspendió el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países de manera indefinida.

Así como recientemente emitió una orden ejecutiva para impedir el “turismo de nacimiento”.

Ante críticas y señalamientos, Trump argumenta que el endurecimiento de visado responde al cumplimiento normativo y a la seguridad pública.

Marco Rubio anuncia que Estados Unidos negará visas a críticos de Israel (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Principales causas de la revocación de visas