Claudia Sheinbaum niega que el llamado “turismo de nacimiento” de México a Estados Unidos sea un fenómeno masivo.

Durante su conferencia de prensa este 17 de agosto, la mandataria dijo desconocer estadísticas; sin embargo, aseguró que no es una práctica común que las mujeres mexicanas se embaracen y crucen la frontera para que el bebé obtenga la ciudadanía estadounidense.

“No tengo conocimiento de que tan común es que una persona cruce... No conocemos las estadísticas. Si llegara a ocurrir son pocos casos, no es masivo” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Reiteró que la Constitución de los Estados Unidos otorga el derecho a la ciudadanía por nacimiento, principio que se mantiene vigente y protegido por la ley aún cuando Donald Trump ha hecho lo posible por acabar con esto.

Y restando peso a la narrativa sobre la búsqueda de la nacionalidad extranjera, subrayó que ser mexicano es un orgullo.

“Es un orgullo ser mexicano” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Donald Trump firma decreto contra el turismo por nacimiento

Días atrás, Donald Trump firmó un decreto que impide el “turismo de nacimiento”, cuyo objetivo es que el hijo de mujeres extranjeras obtenga la ciudadanía o nacionalidad del país de destino a través del principio de derecho de suelo.

Debido a que la Suprema Corte, a poco más de un mes, anuló una orden ejecutiva que suprimía el derecho de suelo para los hijos de inmigrantes en situación irregular, Trump aseguró que este “nuevo intento” es un ajuste a ese derecho.

De acuerdo con el Presidente de Estados Unidos, representa un fraude al sistema migratorio estadounidense, devalúa el significado de la ciudadanía y fomenta la creación de redes de negocios ilícitas que lucran entrenando a extranjeros para burlar los controles fronterizos.

La nueva iniciativa se centra en negar visas a personas bajo éstas sospechas, tanto para los padres que participan, como para las personas que organizan estas redes.