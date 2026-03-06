La Casa Blanca liberó un polémico video de propaganda bajo el lema “Justicia al estilo americano”, en el que se intercalan imágenes de bombardeos reales con escenas de películas y series populares.

Entre los títulos utilizados figuran Top Gun: Maverick, Gladiador, Corazón Valiente, Breaking Bad, Dragon Ball Super y Star Wars.

El video ha generado críticas por sacar de contexto producciones ajenas a la cultura estadounidense, incluso animes japoneses, para promover las intervenciones militares impulsadas por Donald Trump.

¿Qué películas usa la Casa Blanca para promover intervenciones militares?

Bajo el lema “Justicia al estilo americano”, la Casa Blanca liberó su video de propaganda apoyando las intervenciones de Donald Trump.

JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

Estas son las series y películas que la Casa Blanca usa para promover sus operaciones militares:

Sentencia Previa

Gladiador

Corazón Valiente

Top Gun: Maverick

Halo

Superman

Breaking Bad

Transformers

Deadpool

Dragon Ball Super

Yu-Gi-Oh!

Star Wars

Mortal Kombat

En todos estos casos se usa una pequeña frase o imagen que después se intercala con algún video de las intervenciones militares de Estados Unidos.

El ejemplo más claro es con Top Gun: Maverick, donde Tom Cruise despega en su avión, para después presentar una imagen de un bombardeo.

Dando a entender que fue “Maverick” quien apunto con sus misiles a los objetivos trazados por el Ejército de Estados Unidos.

Top Gun: Maverick (Paramount)

La Casa Blanca usa películas sacadas de contexto para promover intervenciones militares

Algo que se ha señalado del video de la Casa Blanca, es que se saca de contexto a todas las películas y series para promover las intervenciones militares de Estados Unidos.

Incluso la Casa Blanca usa series y películas que no hacen ninguna referencia a Estados Unidos o sus intervenciones militares.

Tal es el caso de Gladiador, que se centra en la traición de un soldado y su venganza contra el Emperador; o Corazón Valiente, que nos presenta los primeros intentos de independencia de Escocia.

Lo peor del caso es que se muestran series que ni siquiera fueron producidas en Estados Unidos y que están alejadas de todo lo que representa esa cultura.

Como lo son Dragon Ball Super y Yu-Gi-Oh!, que son animes de Japón bastante populares y cuyo mensaje es universal.