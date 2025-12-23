Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se lanzó una vez más en contra de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, debido a que lo acusó de permitir una presunta red de cocaína.

“(Gustavo Petro) tiene que tener cuidado porque, ya sabes, tiene fábricas de drogas. Producen cocaína en Colombia” Donald Trump

Donald Trump vuelve a lanzarse con Gustavo Petro; lo acusa de presunta red de cocaína

Luego de anunciar nuevos proyectos armamentísticos con la construcción de 2 poderosos acorazados de guerra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cargar en contra de Gustavo Petro.

En conferencia de prensa ofrecida el 22 de diciembre desde su residencia en Mar-a-Lago, Donald Trump fue cuestionado sobre las acciones que realiza en busca de frenar el narcotráfico internacional.

Ante ello, mencionó el caso específico de Colombia, nación de la que, aseveró, ama a su pueblo, pero que tiene a un nuevo líder que es un “alborotador” y por lo que advirtió mejor “andarse con cuidado”.

“Amo al pueblo de Colombia. Son geniales, energéticos, inteligentes, pero su nuevo líder es un alborotador y más le vale andarse con cuidado. Que cierren esas fábricas de cocaína“. Donald Trump

Tras la amenaza contra Gustavo Petro, el presidente de Estados Unidos lo acusó de permitir una presunta red de cocaína en el país, por lo cual exigió que se enfoque en cerrar las supuestas fábricas donde se produciría el narcótico.

Incluso, durante su nuevo arranque contra el presidente de Colombia, Donald Trump afirmó que se ha permitido la consolidación de cuando menos, “tres importantes fábricas”, por lo que reiteró su exigencia para que las cierren.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Evan Vucci/AP / AP)

Donald Trump advierte a Gustavo Petro: “tiene que cuidar su trasero”

Al insistir en acusar a Gustavo Petro por permitir una presunta red de cocaína en Colombia, el presidente Donald Trump ahondó en su acusación, pues dijo que el mandatario sudamericano no es amigo de Estados Unidos.

Ante los medios de comunicación, Donald Trump dijo incluso que Gustavo Petro es una mala persona, por lo que incluso lanzó una segunda advertencia aún más agresiva, pues le dijo que debe cuidar su trasero.

“Producen cocaína en Colombia y no es amigo de Estados Unidos. Es muy malo, un tipo muy malo. Y, eh, tiene que cuidar su trasero porque produce cocaína y la envían a Estados Unidos de América desde Colombia” Donald Trump

Así lo hizo debido a que aseveró que el mandatario colombiano ha sido el culpable de la supuesta red encargada de la producción de cocaína, de la que sentenció, se trafica hasta los Estados Unidos.