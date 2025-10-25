Armando Benedetti es una figura importante en la política colombiana y figura clave en el mandato de Gustavo Petro.
Entre algunas de sus iniciativas se encuentran el matrimonio para parejas del mismo sexo y leyes que castigan la pornografía infantil, así como propuestas enfocadas a la atención de víctimas de delitos.
¿Quién es Armando Benedetti?
Armando Alberto Benedetti Villaneda es un periodista, político y escritor colombiano, hijo del escritor y periodista Armando Benedetti Jimeno.
Su cargo actual, asumido el 1 de marzo de 2025, es el de Ministro Interior de Colombia durante el mandato del presidente Gustavo Petro.
¿Cuántos años tiene Armando Benedetti?
Armando Benedetti nació el 29 de agosto de 1967; actualmente el político tiene 58 años de edad.
¿Quién es la esposa de Armando Benedetti?
Armando Benedetti está casado con Adelina Guerrero Covo desde el 2016.
¿Quiénes son los hijos de Armando Benedetti?
Armando Benedetti es padre de cinco hijos, todos ellos fruto de sus cuatro matrimonios anteriores:
- Daniela Benedetti Navarro
- Armando Benedetti Mezher
- Antonio Benedetti Castro
- Camilo Benedetti Guerrero
- Francesca Benedetti Guerrero
¿Qué estudió Armando Benedetti?
Armando Benedetti cuenta con estudios en Comunicación Social por parte de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) de Bogotá.
¿En qué ha trabajado Armando Benedetti?
Estos son algunos de los cargos que Armando Benedetti ha desempeñado a lo largo de su carrera política:
- Concejal de Bogotá
- Miembro de la Cámara de Representantes de Colombia
- Senador de la República de Colombia
- Presidente del Senado de la República de Colombia
- Presidente del Partido de la Unión por la Gente
- Embajador de Colombia en Venezuela
- Embajador de Colombia ante la FAO
- Jefe de Despacho de la Presidencia