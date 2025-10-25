Armando Benedetti es una figura importante en la política colombiana y figura clave en el mandato de Gustavo Petro.

Entre algunas de sus iniciativas se encuentran el matrimonio para parejas del mismo sexo y leyes que castigan la pornografía infantil, así como propuestas enfocadas a la atención de víctimas de delitos.

¿Quién es Armando Benedetti?

Armando Alberto Benedetti Villaneda es un periodista, político y escritor colombiano, hijo del escritor y periodista Armando Benedetti Jimeno.

Su cargo actual, asumido el 1 de marzo de 2025, es el de Ministro Interior de Colombia durante el mandato del presidente Gustavo Petro.

Armando Benedetti y Gustavo Petro (Instagram | Armando Benedetti)

¿Cuántos años tiene Armando Benedetti?

Armando Benedetti nació el 29 de agosto de 1967; actualmente el político tiene 58 años de edad.

¿Quién es la esposa de Armando Benedetti?

Armando Benedetti está casado con Adelina Guerrero Covo desde el 2016.

¿Quiénes son los hijos de Armando Benedetti?

Armando Benedetti es padre de cinco hijos, todos ellos fruto de sus cuatro matrimonios anteriores:

Daniela Benedetti Navarro

Armando Benedetti Mezher

Antonio Benedetti Castro

Camilo Benedetti Guerrero

Francesca Benedetti Guerrero

¿Qué estudió Armando Benedetti?

Armando Benedetti cuenta con estudios en Comunicación Social por parte de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) de Bogotá.

¿En qué ha trabajado Armando Benedetti?

Estos son algunos de los cargos que Armando Benedetti ha desempeñado a lo largo de su carrera política:

Concejal de Bogotá

Miembro de la Cámara de Representantes de Colombia

Senador de la República de Colombia

Presidente del Senado de la República de Colombia

Presidente del Partido de la Unión por la Gente

Embajador de Colombia en Venezuela

Embajador de Colombia ante la FAO

Jefe de Despacho de la Presidencia