La sentencia por narcotráfico de Juan Orlando Hernandez, ex presidente de Honduras, fue anulada en una corte de apelaciones en Estados Unidos.

Juan Orlando Hernández había sido condenado a 45 años de cárcel en 2024 por sus presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico mexicanos y participación para ingresar drogas a Estados Unidos.

El expresidente de Honduras se considera una víctima de una “venganza” de aquellos capos que extraditó, pues muchos de ellos declararon en su contra en la corte de Nueva York.

De acuerdo con Donald Trump, el expresidente de Honduras fue víctima de un “montaje” de su antecesor, Joe Biden.

Corte revoca sentencia contra Juan Orlando Hernández 5 meses después de recibir indulto

Una corte de apelaciones en Estados Unidos anuló el pasado 8 de abril la condena de Juan Orlando Hernández de 45 años de cárcel por narcotráfico que le fue impuesta en 2024.

La revocación se da 5 meses después de que Donald Trump le diera un indultó en noviembre de 2015; su liberación ocurrió el 1 de diciembre, según informó su abogado.

Por su parte, su esposa, Ana García, celebró que el juez Kevin Castel determinara la anulación de la sentencia y destacó que fue acusado de “cargos injustamente presentados”.

Juan Orlando Hernández fue detenido en 2022 y sentenciado a 45 años de cárcel en 2024 tras ser hallado culpable de ayudar a introducir cientos de toneladas de drogas a Estados Unidos para capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Revocación de sentencia a Juan Orlando Hernández es “justicia total”, asegura esposa de expresidente

Ana García, esposa del ex presidente de Honduras, celebró la revocación de la sentencia por narcotráfico contra Juan Orlando Hernández y aseguró que se trata de “justicia total”.

“Es un borrón completo, es justicia total. Se lo dije a mi familia, se lo dije a la corte en Honduras, se lo dije a la Corte en Estados Unidos” Ana García, esposa de Juan Orlando Hernández

Asimismo, señaló que “hoy el sistema de justicia de los Estados Unidos me da la razón”.

Por su parte, Juan Orlando Hernández señaló que fue sacado de su país por una “venganza política” de narcotraficantes enojados por haber sido extraditados.