El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro firmó un decretó en el que declara estado de conmoción exterior en el país ante una posible agresión de Estados Unidos como amenazaron.

Aunque de momento no han compartido el momento de la firma del decreto, Delcy Rodríguez dio a conocer que Nicolás Maduro firmó un decreto que declara estado de conmoción externa en Venezuela.

Estados Unidos ha hundido cuatro embarcaciones de Venezuela, que presuntamente su Departamento de Justicia, los barcos han estado vinculados con el narcotráfico, lo que aumentó tensiones con Nicolás Maduro.

Fue la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien explicó que Nicolás Maduro suscribió el estado de conmoción exterior para actuar en materia de seguridad y defensa de Venezuela ante una posible agresión de Estados Unidos.

Acorde con lo dicho por la vicepresidenta de Venezuela, Nicolás Maduro como jefe de Estado obtendrá poderes especiales sin embargo, el estado de conmoción exterior no es lo único que implica.

El estado de conmoción exterior se activa en caso de conflicto externo que ponga en peligro la seguridad nacional, su soberanía, ciudadanía o la integridad territorial, como se señala en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción de Venezuela.

Y durante este periodo, Nicolás Maduro podrá aplicar medidas extraordinarias en el ámbito social, económico o político, todo para restablecer el orden, por ejemplo:

Limitaciones a la libertad de tránsito

Movilización de las Fuerzas Armadas

Limitaciones de garantías constitucionales excepto derechos fundamentales