El diputado integrante de la fracción parlamentaria de Morena, Ricardo Monreal, extendió un mensaje de solidaridad a Colombia ante el sismo de 7.4 por el que hasta el momento suman 132 muertos.

Fue por medio de una publicación que compartió en sus redes sociales, que el legislador federal expresó su respaldo al pueblo de Colombia por los daños y pérdidas humanas tras el sismo.

“México, América Latina y el mundo entero estamos con ustedes” Ricardo Monreal

De la misma forma, en su mensaje, Ricardo Monreal señaló que confía en que la fuerza que caracteriza al pueblo colombiano será suficiente para que la nación logre salir adelante.

Ricardo Monreal manda mensaje de solidaridad por sismo en Colombia (@RicardoMonrealA/X)

Ricardo Monreal expresa solidaridad con Colombia tras sismo

La mañana del lunes 10 de agosto, en punto de las 7:34 horas, un sismo de magnitud 7.4 con epicentro en la ciudad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, sacudió Colombia.

El movimiento telúrico causó daños de gran escala en zonas como Pereira, Manizales, Armenia, Cali, Medellín, Bogotá y zonas aledañas, donde también se han contabilizado cientos de pérdidas humanas.

Por lo ocurrido, diversas figuras de la política internacional han expresado su consternación. Como el caso del diputado Ricardo Monreal, quien externó su solidaridad con Colombia.

“Mi solidaridad con el hermano pueblo de Colombia, por las víctimas y los daños ocasionados por el sismo de hoy. La fuerza, el carácter y la entereza de las y los colombianos los sacarán adelante. México, América Latina y el mundo entero estamos con ustedes” Ricardo Monreal

En la publicación que hizo en su cuenta de X, lamentó las víctimas y los daños ocasionados por el sismo.

No obstante, Ricardo Monreal expresó su confianza en que con “la fuerza, el carácter y la entereza” que distingue al pueblo de Colombia, serán capaces de salir avantes de la tragedia.

Finalmente, el diputado federal integrante de Morena señaló que “México, América Latina y el mundo entero” se encuentran de lado de la gente de Colombia.