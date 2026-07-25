Estados Unidos descartó que el brote de Cyclospora tenga su origen en Taylor Farms México, como se había especulado en un principio luego de detectarse mil casos en consumidores de Taco Bell.

“El Gobierno de México... informa que las pruebas de Cyclospora cayetanensis realizadas tanto por Estados Unidos como por México no han detectado el parásito en ninguna de las muestras recogidas por ninguno de los dos países”. Gobierno de México

La Secretaría de Salud informó que tanto las pruebas realizadas en Estados Unidos como en México, no detectaron el parásito en ninguna de las muestras de lechuga mexicana analizadas durante las investigaciones.

A pesar de la negativa, las autoridades de Estados Unidos aún mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen del parásito Cyclospora que provoca la ciclosporiasis.

Estados Unidos descarta Cyclospora en lechugas de México

Estados Unidos no encontró lechugas infectadas con Cyclospora en México

En un comunicado, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud y basándose en una investigación realizada por la Cofepris, informó que no se detectó Cyclospora en lechugas de México.

“Cofepris no encontró evidencia del parásito. Las pruebas realizadas por el Laboratorio Nacional de Referencia de Cofepris dieron resultados negativos para Cyclospora cayetanensis”. Gobierno de México

Indicó que la Cofepris estudió diez muestras de lechuga iceberg, así como de agua de Taylor Farms, para determinar si alguna podía causar ciclosporiasis.

Las pruebas confirmaron que ni el agua ni las lechugas de Taylor Farms estaban contaminadas con Cyclospora; de igual forma, Estados Unidos tampoco logró constatar su culpabilidad por los brotes en Taco Bell.

Producción de lechuga (CUARTOSCURO / Secretarías de Estado)

Parásito Cyclospora encontrado en Texas fue un falso negativo

La Secretaría de Salud informó que el presunto hallazgo de Cyclospora en un cargamento de lechuga mexicana en Laredo, Texas, fue en realidad un falso positivo.

El resultado erróneo, reportado por la FDA el 19 de julio, provino de una muestra tomada de un envío retenido en instalaciones aduaneras que nunca ingresó a territorio estadounidense.