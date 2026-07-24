Donald Trump amagó con imponer aranceles a México, como reprenda por la lechuga supuestamente contaminada que afectó con ciclosporiasis a más de mil consumidores de Taco Bell.

“Creo que lo que vamos a hacer es ponerle un arancel grande a México por la lechuga. Y vamos a imponer un gran arancel a Canadá por el humo. ¿De acuerdo?" Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El mandatario también bromeó con la posibilidad de imponer sanciones arancelarias a Canadá por los incendios forestales que afectaron la calidad del aire de Estados Unidos.

La broma ocurre a pesar de que la Secretaría de Salud informó el 23 de julio que las pruebas de laboratorio realizadas a las lechugas de Taylor Farms México resultaron negativas a Cyclospora.

Taylor Farms (Especial)

Donald Trump bromea con imponer aranceles a México y Canadá por afectación de lechuga y humo

Desde la Oficina Oval, Donald Trump bromeó ante los cuestionamientos sobre las medidas que tomará Estados Unidos por la supuesta exportación de lechugas contaminadas desde México.

Comentó que este no era un tema que tuviera en sus planes, ya que nadie le había preguntado antes sobre este problema de salud que afectó a decenas de estados de su país.

“No lo sé, no lo he pensado. Es la primera vez que me hacen esa pregunta. ¿Has estado comiendo lechuga últimamente?” Donald Trump

Sin embargo, bromeó con la posibilidad de imponer aranceles a México por la exportación de “lechuga contaminada”, al igual que a Canadá por el humo que afecta a Estados Unidos.

Actualmente, Estados Unidos enfrenta un brote de ciclosporiasis, una infección que causa la llamada “diarrea explosiva” tras consumir alimentos contaminados, cuyo origen aún no ha sido esclarecido.

Lechugas de Taylor Farms dieron negativo a Cyclospora

La Secretaría de Salud informó que las lechugas y el agua de la planta de Taylor Farms fueron analizadas por la Cofepris mediante el Laboratorio Nacional de Referencia.

Las pruebas demostraron que ni el agua ni las lechugas de Taylor Farms estaban contaminadas con Cyclospora, a pesar de las acusaciones de Estados Unidos que la señalaban como responsable.