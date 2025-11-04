Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan, dijo temer represalias tras el asesinato del gobernador Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025 en pleno Festival de las Velas.

“Estamos muy dolidos, muy enojados, muy sentidos con el gobierno federal que no escuchó los llamados de nuestro presidente que en más de una ocasión estuvo ahí haciendo estos reclamos ante la inseguridad que se vive en el país”

Tras este ataque, el regidor de Uruapan, Michoacán, quien también resultó herido de bala, lamentó que el país haya perdido a un héroe nacional a pesar de las múltiples llamadas de auxilio a las autoridades.

Aunque dijo temer represalias, el regidor de Uruapan adelantó que el Movimiento del Sombrero seguirá la lucha de Carlos Manzo, defendiendo que su municipio no se va a arrodillar ante la delincuencia.

Regidor de Uruapan estuvo en ataque a Carlos Manzo (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Regidor de Uruapan dijo que aunque teme represalias, el movimiento no acabará con el asesinato de Carlos Manzo

En entrevista con Paco Ramírez para Meganoticias, el regidor de Uruapan reiteró que Carlos Manzo era el “mejor presidente de México” y que su asesinato no callará su voz, pues son muchos los que quieren un cambio.

Sobre las posibles represalias a raíz del asesinato de Carlos Manzo, el regidor de Uruapan reconoció sentir miedo, pero añadió que ese miedo lo utilizarán para seguir trabajando a favor de Michoacán.

“Claro que tenemos miedo, pero el miedo nos saca valor porque no podemos vivir agachados, nosotros vamos a luchar y seguir trabajando porque la voluntad del sombrero no muere con Carlos Manzo”

Sobre lo ocurrido el día del ataque, el regidor de Uruapan dijo que al principio pensó que la detonación provenía de un cohete, pero enseguida recibió un impacto que lo tumbó al piso, por lo que no vio al agresor.

También mencionó que el asesinato de Carlos Manzo ha despertado al tigre y ha unido a la ciudadanía a levantar la voz, aunque pidió que las protestas se hagan de forma pacífica.