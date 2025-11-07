El gobierno de Estados Unidos autorizó al presidente Donald Trump, realizar acciones militares en Venezuela pero sin autorización previa del Congreso.

Donald Trump puede atacar libremente con militares a Venezuela

De acuerdo con el Senado de Estados Unidos, rechazó una resolución que obligaba al gobierno de Donald Trump avisar cualquier despliegue militar hacia Venezuela.

Es decir que ahora Donald Trump tiene vía libre de atacar militarmente a Venezuela sin autorización previa del Congreso de Estados Unidos.

La resolución de que Trump tenga vía libre para atacar a Venezuela, había sido impulsada por un grupo bipartidista liderado por los demócratas Tim Kaine y Adam Schiff, junto al republicano Rand Paul.

La declaración para que la administración de Donald Trump pueda realizar acciones militares en Venezuela, dice lo siguiente:

“Poner fin al uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en hostilidades dentro o contra Venezuela, a menos que esté explícitamente autorizado por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar” Resolución

Esta propuesta fue rechazada con 51 votos contra 49 sobre prohibir a la administración de Donald Trump de avisar al Congreso sobre cualquier acción militar en Venezuela.

Cabe mencionar que el Congreso de Estados Unidos, es el organismo encargado de emitir las declaraciones de guerra en caso de que exista alguna.

Algunos analistas y expertos, e incluso legisladores, han considerado ilegal la campaña contra las “narcolanchas” que ya ha matado al 66 personas desde el 2 de septiembre, las dos últimas este martes, ya que no cuenta con la autorización del Congreso de Estados Unidos.