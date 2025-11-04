De acuerdo con el portavoz del gobierno de Rusia, Vladimir Putin podría estar evaluando la entrega de armas y ayuda militar a Venezuela, debido a las tensiones que existen con Estados Unidos; esto es lo que se sabe.

“Tenemos contactos de trabajo permanentes con Venezuela”. Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia de Rusia

El reciente lunes 3 de noviembre, Nicolás Maduro afirmó que está en contacto con Rusia, en una relación que definió como “serena y muy provechosa”, en especial en una cooperación militar.

Acorde con The Washington Post, en medio de las tensiones y aumento de ataques de Estados Unidos a naves venezolanas, Nicolás Maduro habría solicitado ayuda tanto a Rusia como China e Irán.

Rusia evaluaría dar armas a Venezuela en medio del conflicto con Estados Unidos

El portavoz de la presidencia de Rusia, Dmitri Peskov confirmó este martes 4 de noviembre que se mantiene contacto permanente con Venezuela, debido a las obligaciones contractuales.

Sin embargo, evitó responder si se darán armas ante situación con Estados Unidos o un apoyo militar como habría solicitado Nicolás Maduro, con la aseveración de que no daría más detalles al respecto.

Aunque Rusia ya había reiterado su respaldo a Venezuela ante las amenazas de Estados Unidos, eludió responder a la agencia Tass si se avanza en una cooperación militar.

Con referencia a las “obligaciones contractuales” de Rusia para con Venezuela se refieren a un acuerdo firmado el pasado mayo, que buscaría aumentar la interacción en las industrias de:

Energía

Minería

Transporte

Comunicaciones

Seguridad, como la lucha contra el terrorismo