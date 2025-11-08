Opositores de Nicolás Maduro ven un futuro esperanzador para Venezuela, pues aseguran que la dictadura “está en su fase final” y se preparan para un periodo de transición.

En entrevista con López-Dóriga, Rafael Veloz, expresidente de la Federación de Abogados de Venezuela, compartió un breve análisis sobre la dictadura de Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela (EFE)

Dictadura de Nicolás Maduro “está en fase final”, afirman opositores en Venezuela

Rafael Veloz, miembro de la oposición en Venezuela, afirmó que la dictadura de Nicolás Maduro está en su fase final, pues ya es reconocida a nivel mundial como una ocupación estatal.

“Han pasado muchos años, muchos muertos, muchas violaciones y dos dictadores. Los hechos muestran que estamos en la fase final de este proceso”. Rafael Veloz, miembro de la oposición en Venezuela

Asimismo, Rafael Veloz señaló que la dictadura de Nicolás Maduro ya no se financia a través del petróleo, sino mediante actividades ilícitas como el lavado de dinero y el narcotráfico.

La dictadura de Nicolás Maduro se estaría agotando también debido a que ya no tiene a sus aliados naturales, que serían:

Cuba

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

Ejército de Liberación Nacional (ELN)

A criterio de Rafael Veloz, el punto de quiebre de la dictadura de Nicolás Maduro será la ruptura con las fuerzas armadas, por lo que la sociedad civil ya se está preparando para la transición.

Rafael Veloz recordó que los militares habrían facilitado la entrega de las actas de votación en las pasadas elecciones, por lo que ya muestran estar hartos de la dictadura de Nicolás Maduro.