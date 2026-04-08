El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, resaltó a través de sus redes sociales, la declaración de culpabilidad de Erick Valencia Salazar, alias “El 85”, cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por conspiración de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

“Erick Valencia-Salazar, también conocido como “El 85”, cofundador del CJNG, ayudó a construir una red que impulsó la violencia en ambos países y traficó drogas hacia Estados Unidos.” Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

El mensaje de Johnson sobre la condena de ‘El 85’, enfatiza la cooperación bilateral entre Estados Unidos y México bajo Trump y Claudia Sheinbaum para combatir el narcotráfico y la violencia generada por redes criminales transnacionales.

El 85, cofundador del CJNG, se declara culpable en Estados Unidos por narcotráfico

Erick Valencia Salazar, alias “El 85”, uno de los fundadores del CJNG, se declaró culpable el pasado 7 de abril de 2026 ante una corte federal en Washington por conspiración para distribuir cocaína con destino a Estados Unidos.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó el caso en su cuenta de X, señalando que “El 85” ayudó a construir una red criminal que generó violencia en ambos países y traficó drogas hacia territorio estadounidense.

“Su declaración de culpabilidad marca un paso clave en la focalización del liderazgo del cártel —demostrando que aquellos que trafican drogas y armas serán responsabilizados y no tendrán dónde esconderse. ” Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Valencia Salazar enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua.

Se espera que la sentencia contra ‘El 85’, cofundador del CJNG, se dicte hasta el próximo el 31 de julio de 2026, por lo que este caso refuerza la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

Johnson enfatizó el compromiso compartido de los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum para combatir el narcotráfico y las redes criminales transnacionales que afectan la seguridad de ambas naciones.

Cabe recordar que “El 85”, de 49 años y con residencia previa en Santa Clara, California, fue un colaborador cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y uno de los líderes iniciales del CJNG tras su ruptura con el Cártel del Milenio.

Su detención y proceso judicial representan un golpe significativo a la estructura histórica del grupo criminal, pues su declaración de culpabilidad marca un hito ante la justicia de México y Estados Unidos.