Erick Valencia Salazar, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que fue extraditado, prepara un acuerdo con Estados Unidos

El líder criminal, conocido también como “el 85”, fue detenido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en septiembre de 2022, tras un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco.

En febrero de 2024, se autorizó la extradición de Erick Valencia Salazar para que fuera juzgado en Estados Unidos por actividades relacionadas al narcotráfico y ser uno de los fundadores del CJNG.

No obstante, no fue hasta un año después, el pasado 27 de febrero de 2025, que Erick Valencia Salazar, líder del CJNG, fue extraditado a Estados Unidos junto a otros 28 líderes del narcotráfico.

Erick Valencia Salazar, líder del CJNG, buscará acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos

Tras seis meses de estar detenido en Estados Unidos, Erick Valencia Salazar, líder del CJNG, busca un acuerdo con la Fiscalía estadounidense, con el fin de cooperar con las autoridades y evitar ir a juicio.

Después de que fue extraditado, Erick Valencia Salazar se había declarado no culpable de narcotráfico ante una corte federal en Washington, pero ahora el llíder criminal buscaría aceptar su culpabilidad sin ir a juicio para así reducir su condena por los delitos que se le acusan.

Ante la búsqueda de alcanzar un acuerdo de culpabilidad, la defensa del líder del CJNG solicitó al juez James E. Boasberg, encargado del caso, el aplazamiento de su audiencia programada para el 8 de octubre de 2025.

El juez autorizó el aplazamiento de la vista, por lo que la próxima audiencia será el miércoles 29 de octubre.

Erick Valencia “el 85”, fundador del CJNG, es detenido por segunda ocasión (Juan Pablo Zamora / CUARTOSCURO)

¿Quién es Erick Valencia Salazar “el 85”, líder del CJNG?

Erick Valencia Salazar, líder del CJNG, es acusado por el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, en el periodo de 2003 a 2018.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por la captura de Erick Valencia Salazar, líder del CJNG, considerado el miembro del cártel más sanguinario.

El fundador del CJNG también fue integrante del Cártel del Milenio y Los Mata Zetas. Su primera detención ocurrió en 2012 en Zapopan, Jalisco, pero fue liberado cinco años después por presuntas irregularidades en el proceso.

A pesar de que fue un importante líder del CJNG, Erick Valencia Salazar abandonó el cártel tras ser liberado en 2017 y conformó el Cártel Nueva Plaza tras declararle la guerra a Nemesio Oseguera “el Mencho” por supuestas traiciones.