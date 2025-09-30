Mediante redes sociales, el presidente de España, Pedro Sánchez, manifestó su apoyo al acuerdo presentado por Donald Trump; afirma que busca un “punto final al sufrimiento en Gaza, Palestina.

“Hay que poner punto final a tanto sufrimiento”. Pedro Sánchez, presidente de España

Este lunes 29 de septiembre, Donald Trump se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con quien habría llegado a un acuerdo para finalizar la guerra con Gaza.

De momento, Palestina no se ha pronunciado sobre el acuerdo ofrecido por Donald Trump quien afirmó que si el grupo Hamás no acepta dicha propuesta, Estados Unidos se sumará a los ataques.

España apoya a Donald Trump en acuerdo para dar “punto final al sufrimiento” en Gaza

Mediante sus redes sociales, el presidente de España, Pedro Sánchez, dio la “bienvenida” a la propuesta de paz para Gaza que presentó e impulsa Donald Trump y Estados Unidos.

Pedro Sánchez a nombre de España afirmó que se debe poner punto final a tanto sufrimiento en Gaza y cesar la violencia que existe en la región, por lo esta de acuerdo con la solución presentada.

Asimismo España señala que es hora del cese de la violencia y que se dé una inmediata liberación de todos los rehenes, así como se permita la ayuda humanitaria en Gaza.

Su mensaje finaliza tras resaltar que la solución también implica la convivencia de Israel y Palestina como dos Estados Unidos, uno junto al otro en paz y seguridad.

Pedro Sánchez se suma a Emmanuel Macron, presidente de Francia, así como al primer ministro de Canadá, Mark Carney, referente a respaldar la propuesta de Donald Trump para Gaza.