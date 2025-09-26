El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado para rescatar a los rehenes en la Franja de Gaza, Palestina; esto en medio de conversaciones para lograr la estabilidad en la región y el resto de Medio Oriente.

“Hay más buena voluntad y entusiasmo por alcanzar un acuerdo, después de tantas décadas”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El mensaje de Donald Trump fue compartido por el mandatario en su red social y va contra lo dicho en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en la cual llamó a no reconocer a Palestina.

Esto pese a que durante dicho evento que reunió a diversos mandatarios, la mayoría de las naciones señalaron en sus participaciones el genocidio que lleva a cabo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Donald Trump llama a rescatar rehenes en Gaza y lograr su estabilidad

Mediante Truth Social, Donald Trump aseveró que se llevan a cabo “intensas negociaciones” desde los últimos cuatro días en Medio Oriente, para la estabilidad en la Franja de Gaza, por lo que aseveró, deben recuperar a los rehenes.

Donald Trump explicó que se mantienen conversaciones que definió como productivas en la comunidad de Medio Oriente, en relación con Gaza de las cuales están enterados Hamás y Benjamin Netanyahu.

Aseveró que dichas negociaciones durarán el tiempo que sea necesario para lograr un acuerdo exitoso sin ahondar en los términos que se manejan hasta el momento o el genocidio en Gaza.

Sin embargo, Donald Trump afirmó que todos los países de la región de Medio Oriente están involucrados en dichas negociaciones.

Por lo que hay buena voluntad y entusiasmo para dejar atrás este “periodo de muerte y oscuridad” en la región y así lograr un acuerdo después de décadas.