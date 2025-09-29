¿Donald Trump y Benjamín Netanyahu llegaron a un posible acuerdo de paz en Gaza? El presidente de Estados Unidos aseguró que se ha dado un paso muy importante para el alto al fuego en Medio Oriente.

“Quiero agradecer al primer ministro Netanyahu por aceptar el plan y por tener la confianza de que, si trabajamos juntos, podremos poner fin a la muerte y la destrucción que hemos presenciado durante tantos años, décadas e incluso siglos, y así dar inicio a una nueva era de seguridad, paz y prosperidad para toda la región” Donald Trump

El plan de paz de Estados Unidos para la Franja de Gaza contempla un Gobierno de transición sin Hamás con la posible creación del Estado palestino.

Donald Trump anuncia que Benjamín Netanyahu aceptó plan de paz de Estados Unidos para Gaza

Durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro Benjamín Netanyahu, Donald Trump anunció un posible acuerdo de paz en Gaza.

Donald Trump aseguró que “habrá un alto al fuego” en la Franja de Gaza, luego de que Benjamín Netanyahu aceptó el plan de Estados Unidos para la paz.

Tras una larga conversación con Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca, Donald Trump señaló que el mandatario israelí entiende que ya es hora de buscar la paz.

“Él entiende que ya es hora (de buscar un acuerdo de paz)” Donald Trump

.@POTUS: "If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of ALL remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours... the hostages are coming back." pic.twitter.com/WVUg9Yftp1 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 29, 2025

Donald Trump asegura que si Hamás no acepta el plan de paz apoyará a Israel para que los “destruya”

Este plan contempla un Gobierno de transición sin Hamás, sin embargo Donald Trump tiene la sensación de que habrá “una respuesta positiva” por parte del grupo islamista.

De esta manera se pondría fin a casi tres años de conflicto en la Franja de Gaza.

“Si Hamás rechaza el acuerdo, lo cual es posible, serán los únicos en oponerse. Todos los demás lo han aceptado” Donald Trump

Donald Trump aseguró en caso de que Hamás rechace el plan, Israel contará con su total apoyo para “destruirlos”.

“Si no es así, como bien sabes, Bibi (diminutivo con él se refirió a Netanyahu), contarás con un mayor respaldo para tomar las medidas necesarias” Donald Trump

Estos serían los puntos que contempla el plan de Estados Unidos para la paz en Gaza

Se dio a conocer que el plan de Estados Unidos contempla 20 puntos que podría generar la paz en Gaza y que incluye a Palestina:

Gaza será una zona libre de terrorismo y no representará una amenaza para Israel. Gaza será reconstruida para beneficio de su pueblo. Alto el fuego inmediato y repliegue gradual de las fuerzas israelíes para preparar la liberación de rehenes. Liberación en 72 horas de todos los rehenes de Hamás, tanto vivos como muertos. Israel liberará a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y 1.700 gazatíes detenidos tras los atentados del 7 de octubre. Hamás se compromete a coexistir pacíficamente y a desarmarse. Tras la aceptación del acuerdo, se enviará toda la ayuda humanitaria necesaria para Gaza. La entrada y distribución de ayuda humanitaria se realizará sin interferencias y a través de las agencias de Naciones Unidas. Gaza será administrada por un comité tecnocrático supervisado por una “Junta de la Paz” internacional presidida por el propio Trump y que incluirá al ex primer minsitro británico Tony Blair. Una Autoridad Palestina reformada tomará el control posteriormente. Se creará un plan de desarrollo económico para Gaza que atraiga inversiones. Se creará una zona económica especial en Gaza. No habrá desplazamientos forzosos y quienes se vayan voluntariamente tendrán derecho a regresar, aunque “se animará a la gente a quedarse y se les ofrecerá la oportunidad de construir una mejor Gaza”. Hamás y otras facciones no podrán gobernar Gaza “ni directa, ni indirectamente” y se desmilitarizará la Franja bajo supervisión internacional. Países de la región garantizarán que Hamás y otros grupos cumplan sus compromisos y que Gaza no represente una “amenaza para sus ciudadanos ni vecinos”. Se desplegará una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), apoyada por EE.UU. y socios árabes, para entrenar fuerzas policiales palestinas y mantener la seguridad interna y de fronteras, área en la que cooperarán Egipto e Israel. Israel no ocupará ni anexará Gaza, se retirará progresivamente para transferir el control a la ISF y mantendrá un perímetro de seguridad si es necesario. En caso de que Hamás “demore o rechace” la propuesta, todo lo anterior, se implementará en las zonas “libres de terrorismo” que Israel haya transferido a la ISF. Se promoverá un diálogo interreligioso para fomentar la tolerancia y la convivencia pacífica entre palestinos e israelíes. Conforme avance la reconstrucción y se cumplan reformas en la Autoridad Palestina, se abrirá la posibilidad de la autodeterminación y la creación del Estado palestino. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y Palestina para acordar un horizonte político que permita una coexistencia pacífica y próspera.