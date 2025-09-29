A través de su cuenta de X, el presidente de Francia Emmanuel Macron respaldó el acuerdo de paz de Donald Trump en Gaza.

Emmanuel Macron celebró el compromiso que tuvo Donal Trump para poner fin a la guerra en Gaza que incluye a Palestina y asegurar la liberación de rehenes.

“Celebro el compromiso del presidente @realDonaldTrump de poner fin a la guerra en Gaza y asegurar la liberación de todos los rehenes” Presidente de Francia Emmanuel Macron

Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron / X )

En su publicación en X, el presidente de Francia señaló que espera que Israel se comprometa firmemente con este acuerdo.

Además dejó en claro que Hamás deberá de liberar a todos los rehenes de manera inmediata y adherirse a este plan para poner un alto al fuego en Gaza.

“Espero que Israel se comprometa firmemente sobre esta base. Hamás no tiene más opción que liberar inmediatamente a todos los rehenes y seguir este plan” Presidente de Francia Emmanuel Macron

Considera que es vital el cumplimiento de este acuerdo para poder avanzar hacia la paz duradera en Gaza sobre la base de una solución de dos Estados en el que se incluye a Palestina.

Señaló que el marco cuenta con el apoyo de 142 Estados miembros de las Naciones Unidas tras un impulso conjunto de Francia y Arabia Saudita.

“Estos elementos deben allanar el camino para un diálogo profundo con todos los socios relevantes para construir una paz duradera en la región, basada en la solución de dos Estados y en los principios respaldados por 142 Estados miembros de la ONU, por iniciativa de Francia y Arabia Saudí” Presidente de Francia Emmanuel Macron

Emmanuel Macron puntualizó que Francia está dispuesta a contribuir para construir la paz en Gaza y se mantendrá atenta de que cada parte cumpla con el acuerdo.

“Francia está dispuesta a contribuir. Se mantendrá atenta a los compromisos de cada parte” Presidente de Francia Emmanuel Macron

Donald Trump y Emmanuel Macron (LUDOVIC MARIN / POOL / EFE)

Donald Trump aseguró que Benjamín Netanyahu aceptó el plan de Estados Unidos para la paz en Gaza

Las palabras de Emmanuel Macron vienen después de que Donald Trump aseguró que “habrá un alto al fuego” en la Franja de Gaza, luego de que Benjamín Netanyahu aceptó el plan de Estados Unidos para la paz.

Tras una larga conversación con Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca, Donald Trump señaló que el mandatario israelí entiende que ya es hora de buscar la paz.

La Casa Blanca presentó un plan de 20 puntos con el que espera que se llega a la paz en Gaza.

El plan de paz de Estados Unidos para la Franja de Gaza contempla un Gobierno de transición sin Hamás.

Hasta el momento Hamás señaló que no había participado en las negociaciones, pero estudiaría el plan.